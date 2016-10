Initiative will Mülsens Bürgermeister Freund abwählen

Bürgerbegehren wird am Freitag in Mülsen angezeigt

erschienen am 27.10.2016



Mülsen. Die Initiative "Wir Mülsner gemeinsam für echte Demokratie" will am Freitag ein Bürgerbegehren zur Abwahl des Bürgermeisters Hendric Freund (parteilos) im Gemeindeamt anzeigen. Darüber hat am Donnerstag Maik Schätzlein, Pressesprecher des Bürgerforums für Sachsen, informiert. Dieses begleitet die Mülsener Initiative.

Bei den Lichtermärschen, die im Winter und Frühjahr in Mülsen stattfanden, war mehrfach der Ruf "Freund muss weg" aufgekommen und die Arbeit des Bürgermeisters kritisiert worden. Am Ende waren immer weniger Menschen zu den Veranstaltungen gekommen. Allerdings hatte die Initiative "Wir Mülsner gemeinsam für echte Demokratie" den Sommer über eine Umfrage in Mülsen gestartet. In dieser gaben laut Schätzlein mehr als 3500 wahlberechtigte Mülsener an, sich von Freund in ihren Interessen nicht mehr vertreten zu fühlen. "Sie haben sich für eine vorzeitige Abwahl des Bürgermeisters ausgesprochen", so der Pressesprecher. Das Ergebnis habe die Bürgerinitiative zum Anlass genommen, das Bürgerbegehren zu starten, in dem die Mülsener die Frage beantworten sollen, ob sie für die Absetzung des Bürgermeisters sind. Um die Voraussetzungen für einen nachfolgenden Bürgerentscheid zu erfüllen, müssen laut Sächsischer Gemeindeordnung mindestens zehn Prozent der Bürger das Begehren unterzeichnen - über die Zulassung entscheidet der Gemeinderat. Die Gemeinde hat knapp 10.000 Wahlberechtigte. Freunds reguläre Amtszeit endet 2022. (vim)