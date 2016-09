Interkulturelles Fest in Zwickau

erschienen am 20.09.2016



Zwickau. Ein Interkulturelles Fest in Zwickau soll am 1. Oktober die Menschen vieler Nationen einander näherbringen. Neben einem Bühnenprogramm ist ein großer Markt geplant, auf dem die Gäste unter anderem eine chinesische Teezeremonie kennenlernen und sich an einem Einbürgerungstest versuchen können. Veranstaltet wird das Fest von der Stadt, die dabei von der Lutherkirchgemeinde und von mehr als 20 Vereinen unterstützt wird. Die Party soll weniger ein Fest für Flüchtlinge werden, sondern mehr ein Dankeschön sein, das an alle ehrenamtlichen Helfer gerichtet ist. Angesprochen sind alle Menschen, die Interesse an einem Miteinander haben - Ur-Zwickauer ebenso wie Migranten. Zum Festangebot gehören auch Kinderschminken, eine Hüpfburg, kulinarische Spezialitäten aus unterschiedlichen Ländern sowie Musik und Tanz. (sth)