Internet-Ausbau: Rathaus verliert Vertrauen in die Telekom

Weil beim Breitbandnetz in Mosel und Oberrothenbach nichts vorangeht, kritisiert die Stadtchefin den Konzern - und das mit deutlichen Worten.

Von Michael Stellner

erschienen am 15.11.2016



Zwickau. Das Verhältnis der Stadt Zwickau zur Deutschen Telekom war schon einmal besser. Oberbürgermeisterin Pia Findeiß (SPD) hat nun den Konzern in einer Stellungnahme abgewatscht. Das Vertrauen in die Verlässlichkeit der Telekom sei "stark angeschlagen", so Findeiß in einer Antwort an den Zwickauer Stadtrat Carsten Schick (CDU). Der hatte zuvor wissen wollen, ob sich die Wirtschaftsförderung von der Telekom überhaupt noch ernst genommen fühlt. Das tut sie nicht, sagt Findeiß sinngemäß.

Kern des Streits ist der Netzausbau in den Zwickauer Ortsteilen Mosel und Oberrothenbach. Dort will die Telekom nach eigenem Bekunden in den nächsten drei Jahren Breitbandinternet verlegen. Was also wäre naheliegender, als sich in Oberrothenbach einzuklinken - immerhin lässt die Stadt dort gerade die Ortsdurchfahrt erneuern. Ist die Straße erst einmal aufgerissen, könnte der Konzern doch seine Leitungen gleich mitverlegen, so der Plan. Die Wirtschaftsförderung hat folglich die Telekom eingeladen, zur besseren Koordinierung bei den Bauberatungen anwesend zu sein. Nur: Trotz Zusage kam niemand.

Die Wirtschaftsförderung fragte schriftlich und telefonisch nach einer Erklärung. Findeiß sagt: "Die mitgeteilten Gründe für die erfolgte Nichtteilnahme sind keineswegs nachvollziehbar. Eine Erklärung zum eigentlichen Anliegen bleibt die Telekom schuldig." Die Hoffnung, dass der Konzern die Defizite in der Breitbandversorgung beheben werde, sei "derzeit eher sehr gedämpft".

Für die Stadt ist das Verhalten der Telekom doppelt ärgerlich: Laut Carsten Schick hatte die Verwaltung bereits 50.000 Euro für Vorplanungen ausgegeben, um selbst das Breitbandnetz zu erweitern. Im Herbst 2016 hätte demnach sogar schon die Ausschreibung erfolgen können. Das alles geht jetzt nicht mehr, weil die Telekom inzwischen selbst angemeldet hat, dass sie das Netz ausbauen will und somit die nötigen Fördermittel fürs Rathaus flach fallen. Konzernsprecher Georg von Wagner bestätigt, dass kein Mitarbeiter an den Bauberatungen teilgenommen hat. Allerdings behauptet er, das sei aus bautechnischen Gründen nicht nötig gewesen, weil diese schon mit der bauausführenden Firma geklärt seien. "Eine Einladung mit einer entsprechenden Tagesordnung, die unsere Anwesenheit gerechtfertigt hätte, lag nicht vor", sagt von Wagner.

Wie und vor allem wann es in Oberrothenbach weitergeht, lässt von Wagner gegenüber der "Freien Presse" offen. Stattdessen formuliert er eine Antwort, die die Telekom offenbar als Standard verschickt: "Uns liegt sehr viel an einer intensiven Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Zwickau. Wir nehmen die Themen sehr ernst, können allerdings nicht alle Ausbauwünsche sofort umsetzen. Über unseren geplanten Ausbau werden wir die Wirtschaftsförderung immer auf dem Laufenden halten."

Denselben Wortlaut hatte der Konzern schon vor Wochen an das Rathaus verschickt. Pia Findeiß jedenfalls zweifelt an der Verlässlichkeit dieser Zusagen. Den Bewohnern von Oberrothenbach und Mosel bleibt vorerst nichts anderes übrig als zu warten.