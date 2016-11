JVA-Chef: "So einen Angriff habe ich noch nie erlebt"

Andreas May über die Gefangenenmeuterei, Ergebnisse interner Ermittlungen und Konsequenzen aus dem Vorfall

erschienen am 29.11.2016



Zwickau. Bei einem Ausbruchversuch aus der Justizvollzugsanstalt (JVA) Zwickau ist vor gut sieben Wochen ein Vollzugsbediensteter schwer verletzt worden. Den engeren Täterkreis sollen drei deutsche Jugendliche bilden. Gegen sie wird wegen Gefangenenmeuterei ermittelt. Viola Martin hat mit dem Leiter der JVA, Andreas May (54), über die Ergebnisse der Ermittlungen und Konsequenzen gesprochen.

Freie Presse: Herr May, wie geht es dem 53-jährigen Beamten, der am 10. Oktober schwer verletzt wurde?

Andreas May: Körperlich relativ gut. Er hatte durch den Schlag auf den Kopf eine Platzwunde und einen Schädelbruch erlitten, musste auf der Intensivstation behandelt werden. Zurzeit befindet er sich bei einem Reha-Aufenthalt. Es bleibt abzuwarten, wie sich sein psychischer Zustand entwickelt und ob er wieder in der JVA arbeiten kann.

Haben Sie nach dem Vorfall daran gedacht, als Leiter der JVA zurückzutreten?

Nein. Er hat mir aber schlaflose Nächte bereitet. Ich leite die Anstalt seit 2005, doch so einen brutalen Angriff auf einen Beamten habe ich noch nicht erlebt. Wichtig war für mich, die Sache schnell aufzuklären und Vorkehrungen zu treffen, dass sich so etwas nicht wiederholen kann.

Die sogenannte Kostklappe in einer Zellentür soll manipuliert worden sein, sodass zwei der jugendlichen Häftlinge hindurchklettern und auf den Gang gelangen konnten. Wie sind sie denn in den Besitz des dazu nötigen Werkzeugs gekommen?

Unsere internen Ermittlungen haben ergeben, dass während des Zwickauer Stadtfestes in der Nacht vom 20. auf den 21. August Sägeblätter ins Gefängnis geschmuggelt worden waren. Damals ist eine mit Kapuzenjacke bekleidete Person aus Richtung Dr.-Friedrichs-Ring über den Zaun gesprungen. Das ist von uns videotechnisch erfasst worden. Die Person hat an einer Schnur, die an einem Kugelschreiber befestigt war und aus einem Aufenthaltsraum im Erdgeschoss hing, etwas angebunden, das dann blitzschnell hineingezogen wurde. Ehe unsere Beamten handeln konnten, war der im Nachhinein nicht zu identifizierende Kapuzenjackenträger wieder über den nicht einmal zwei Meter hohen Zaun verschwunden.

Was ist dann passiert?

Wir haben die gesamte betroffene Station untersucht, aber nichts gefunden. Eine Anhörung der Häftlinge ergab ebenfalls nichts. Da wir annahmen, dass es sich um Drogen gehandelt haben könnte, haben wir Drogentests gemacht. Die waren allerdings alle negativ. Um eventuelle Netzwerke zu zerstören, wurden die Häftlinge verlegt. Heute wissen wir, dass es sich um Sägeblätter gehandelt hat. Ein Tatverdächtiger hat nach dem versuchten Ausbruch berichtet, dass etwa zehn davon reingeschmuggelt worden waren. Fünf seien zerbrochen und in der Toilette runtergespült worden. Das ist plausibel, denn wir haben das überprüft und Bruchstücke in der Kanalisation gefunden. Wir haben die gesamte Station leer geräumt, alles gründlich abgesucht. Drei weitere Sägeblätter waren mit Malerkreppband auf einem Gangabschlussgitter vom Gang aus unsichtbar befestigt worden. Eins ist in einem Buchrücken gefunden worden.

Wie hat sich der versuchte Ausbruch nach Ihren internen Ermittlungen ereignet?

Am Tattag, dem 10. Oktober, hatte sich für den Spätdienst ein Beamter morgens krank gemeldet. Für Ersatz konnte nicht so schnell gesorgt werden. Deshalb war ein Bediensteter für zwei Stationen auf der Ebene zuständig. Seine Abwesenheit wurde von den mutmaßlichen Tätern genutzt, um den Schließkeil an der Essensklappe während des Aufschlusses von außen durchzusägen. Das soll laut einem der beteiligten Jugendlichen, der umfassend ausgesagt hat, nur zehn Minuten gedauert haben. Außerdem wurde während der kurzen Abwesenheit des Beamten von zwei Tischen im Aufenthaltsraum je ein Bein abgeschraubt. Die Tische sind dann so an die Wand gestellt worden, dass das nicht auffiel. Ein 16- und ein 21-Jähriger, die zusammen in der Zelle mit der manipulierten Klappe untergebracht waren, verließen diese nachts durch die Öffnung und versteckten sich mit den Tischbeinen unter dem Billardtisch im Flur.

Von wem war die Initiative zum Ausbruch ausgegangen?

Mutmaßlicher Anstifter war ein 21-Jähriger, der bereits einen Fluchtversuch vorbereitet haben soll und an einem Verhandlungstag im September aus dem Chemnitzer Landgericht fliehen wollte. Hier bei uns löste der Mann, der wegen illegalen Drogenhandels und Verstoßes gegen das Waffengesetz angeklagt ist, um 23.25 Uhr aus seiner Zelle heraus einen Ruf aus und bat um eine Kopfschmerztablette. Als der Beamte ihm diese durch die Klappe reichen wollte, ist er von hinten von einem der beiden anderen mutmaßlichen Täter mit einem Tischbein niedergeschlagen worden. Laut unseren Ermittlungen sollte er mit einem Schlag gegen die Halsschlagader nur kurzzeitig bewusstlos gemacht werden. Über die schweren Verletzungen, die dem Wärter zugefügt wurden, waren die Jugendlichen nach eigener Aussage selbst erschrocken und brachen die Tat ab. Ursprünglich sei vorgesehen gewesen, zu fliehen, ein Auto anzuhalten, es als Fluchtfahrzeug zu nutzen und Richtung Tschechien zu verschwinden. Das wäre allerdings missglückt, weil sich am Schlüsselbund des Beamten gar nicht alle dafür nötigen Schlüssel befanden.

Wieso hat niemand bemerkt, dass die Jugendlichen ihre Zellen verlassen haben? Ist der Flur nicht videoüberwacht?

Nein. Nur der Flur zum Besucherraum und einige Innen- und Außenbereiche sind videoüberwacht.

Sind die mutmaßlichen drei Täter weiter in Zwickau untergebracht?

Nein, sie sind nach dem versuchten Ausbruch in drei andere Haftanstalten verlegt worden.

Welche Konsequenzen haben Sie gezogen, um so etwas künftig zu verhindern?

Kurioserweise hatte bereits an dem Montag, an dem sich die Tat ereignete, eine Firma mit der Verkleinerung der Kostklappen begonnen, weil wir wussten, dass ein schlanker Mensch sich da durchaus durchzwängen könnte. War die Klappe bisher 36 Zentimer breit und 25,4 Zentimeter hoch, so sind es jetzt nur noch 34,3 und 13 Zentimeter. Inzwischen wurden alle Zellen mit den verkleinerten Klappen ausgestattet. Darüber hinaus ist an allen Zellenwänden in der JVA, die nach außen gehen, innen der Putz abgehackt worden. Dann wurde ein Metallgitter aufgebracht, das wieder überputzt wurde. So ist kein Ausbruch durch die Mauer möglich. Die Fenstergitter sind schon bisher nicht mit einer Säge zu durchtrennen. Außerdem wird künftig kein Beamter mehr allein nachts zu einem Gefangenen gehen. Ein weiterer sichert stets vom Gang aus.

Brauchen Sie mehr Personal, um die Sicherheit in der JVA zu gewährleisten?

Wir sind nicht so gut aufgestellt, wie ich es gern hätte. Im Durchschnitt haben wir 60 uniformierte Beamte, mit denen 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche der Betrieb abgesichert werden muss. Die 162 Gefängnisplätze sind aktuell mit 170 Häftlingen belegt. Einen Beamten haben wir immer in der Reserve, wenn beispielsweise eine Krankenhaus-Bewachung nötig wird. Doch weitere Leute in der Reserve zu halten, ist nicht so einfach. Ab Januar sind uns aber, unabhängig von dem versuchten Ausbruch, sechs neue Mitarbeiter befristet für ein Jahr zugesagt worden. Sie werden eine Kurzausbildung absolvieren. Fünf von ihnen sind vom Alter her geeignet für eine Laufbahnausbildung. Sie würden uns also auch anschließend während der sogenannten Praxisblöcke zur Verfügung stehen und langfristig dauerhaft einsteigen können.

Welche Art Häftlinge sind in Zwickau untergebracht?

Vor allem Untersuchungshäftlinge für die Landgerichtsbezirke Zwickau und Chemnitz. Nicht sprunghaft, aber kontinuierlich steigt dabei der Anteil an ausländischen Insassen. Diese machen zurzeit etwa 30 Prozent aus. Wir verzeichnen 25 Nationalitäten. Die meisten dieser Häftlinge kommen aus Georgien und Tschechien, gefolgt von Nordafrikanern.