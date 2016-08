Jorge GonzÃ¡lez sitzt in Zwickauer Jury

Jorge González sitzt in Zwickauer Jury

erschienen am 23.08.2016



Zwickau. Der aus diversen TV-Sendungen bekannte Jorge "Hoche" González sitzt in diesem Jahr als prominentes Mitglied in der Jury zur Mercedes Fashion Night in Zwickau. Diese geht am 24. September in der Innenstadt über die Bühne. Mit 40 Händlern und Modelabels sind in diesem Jahr so viele Beteiligte bei dem Ereignis dabei wie kein Jahr zuvor, informierten die Organisatoren am Dienstag.

Die Modenacht geht zum sechsten Mal über die Bühne. Höhepunkt ist die Verleihung des Mercedes Fashion Night Awards 2016 an Nachwuchs-Designer, die in Schneeberg studieren. Tickets für die Abschluss-Show im Rathaus gibt es in allen "Freie Presse"-Shops. (nd)