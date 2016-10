Jürgen Croy: Ein stiller Star wird 70

Einer der größten Torhüter aller Zeiten feiert heute seinen 70. Geburtstag. Der Zwickauer schrieb Fußballgeschichte. 94-mal stand er im Tor der DDR-Nationalmannschaft. Für Motor und später Sachsenring Zwickau bestritt er 372 Oberligaspiele.

Von Stefan Geyler

erschienen am 18.10.2016



Zwickau. Jürgen Croy ist zu seinem Geburtstag nicht zu Hause. Auch ans Handy wird er nicht gehen. Mit seiner Frau Christa schippert der Jubilar Mittwochabend mit einem Ausflugsdampfer auf dem Hudson-River und will sich bei Nacht die Skyline von Manhattan anschauen. Das hatten sich beide schon lange vorgenommen und setzen es nun in die Tat um. Eine Woche wollen sich die Croys die Metropole New York anschauen, über den Broadway schlendern und auch einmal die Aussicht vom Empire State Building genießen. "Zahlen sind Schall und Rauch. Großen Trubel und Geburtstagsfeierlichkeiten mag ich nicht so sehr. Aus dem Alter bin ich raus", sagt Jürgen Croy. Lieber genießt er es, sich Sehenswürdigkeiten anzuschauen oder einfach mit dem Rad oder per Pedes durch die Landschaften rings um Zwickau zu streifen. "Das entspannt, ist gesund und macht den Kopf frei", zählt er seine Beweggründe auf.

Jürgen Croy zählt zu den stillen Stars. Wie auf dem Fußballplatz, so strahlt er auch im Alter Ruhe und Souveränität aus. Wenn er über den Zwickauer Marktplatz schlendert, Einheimische und Touristen ihn ansprechen und um ein gemeinsames Foto bitten, kommt er dem gerne nach. Der Ehrenbürger der Stadt hat auch viele Jahre nach seinem Karriereende nichts an Popularität eingebüßt. Starallüren sind ihm fremd.

Als seine Tochter Claudia vor einigen Wochen am Deutschlandfinale des BMW-Golf-Cups auf der Insel Sylt teilnahm, war er sich nicht zu schade, für sie den Caddie zu spielen und die Schlägertasche zu tragen. Jürgen Croy hatte damit sogar einen kleinen Anteil daran, dass die Tochter das Turnier gewann und sich damit für das im März stattfindende Weltfinale in Dubai qualifizierte. Der ehemalige Weltklassetorhüter gehört mittlerweile selbst zur Golffamilie und ist oft auf dem Platz vor den Toren Zwickaus anzutreffen. Sein Handicap von 18,1 kann sich sehen lassen. "Ich will keine Meriten holen. Golf ist für mich ein Hobby, weil es einfach Spaß macht, sich an frischer Luft zu bewegen", lautet sein Credo.

Fußball schaut sich der ab heute 70-Jährige meist nur noch im Fernsehen an. Aber auch nicht das ganze Wochenende, sondern die Zusammenfassungen am Sonnabend der Bundesliga, der 3. Liga und der Regionalliga. Da er mehr als 75 Länderspiele bestritt, bekommt er für die Heimspiele der DFB-Elf jeweils zwei VIP-Karten. Doch nicht immer nimmt er das wahr. Jürgen Croy freut sich zwar, dann den einen oder anderen Ehemaligen wie Bruno Labbadia oder Pierre Littbarski zu treffen. Aber so richtig Spaß macht ihm das meist nicht. "Zu viele Selbstdarsteller", meint er nur kurz.

Im Stadion selbst war er zum letzten Mal im August. Und zwar beim DFB-Pokalspiel der Zwickauer gegen den Hamburger SV. Dem sportlichen Werdegang seines ehemaligen Vereins zollt er großen Respekt und hofft, dass der Klassenerhalt in der 3. Liga geschafft wird. Dennoch: Obwohl er eigentlich ein ruhiger Typ ist, bringen ihn manche Aussagen aus seinem ehemaligen Verein manchmal etwas in Rage. So etwa, als neulich gesagt wurde, man müsse demütig zum Derby nach Chemnitz fahren. "Was heißt demütig? Hatte der CFC zuvor den Weltpokal gewonnen oder war vom Papst heilig gesprochen worden? In meiner ganzen Laufbahn bin ich nie demütig zu einem sportlichen Gegner gefahren. Wir wollten immer gewinnen", betont der 94-malige Nationalspieler. Andererseits meint er: "Ich vermisse in Anbetracht der Lage auch ein gewisses Maß an Selbstkritik bei der Einschätzung der sportlichen Situation. Da ist mir manchmal auch zu viel Augenauswischerei dabei." Auf die Frage, ob er neidisch auf die heutige Torhütergeneration um Manuel Neuer ist, auf ihr Renommee, ihre Millionen, die sie verdienen, und ihre mediale Präsenz, hat Jürgen Croy eine klare Antwort: "Nein." Aus seiner Sicht sei es müßig, beides zu vergleichen. Ihn ärgert nur, wenn die Leistungen seiner Generation nicht genügend gewürdigt oder falsch eingeordnet werden.

So zum Beispiel aus Anlass des olympischen Fußballturniers in Rio de Janeiro. Als die deutsche Elf die Silbermedaille holte, verkam aus seiner Sicht der Olympiasieg der DDR-Mannschaft 1976 in Montreal zu sehr zu einer Fußnote, weil der sportliche Wert angezweifelt wurde: "Es wurde vergessen, dass wir uns damals in der Qualifikation gegen die Tschechoslowakei, den Europameister von 1976, durchsetzten, in der Vorrunde Frankreich mit Michel Platini und die Brasilianer bezwangen und uns im Finale gegen Polen, den WM-Dritten von 1974, durchsetzten." Ansonsten kann die Fußballlegende aus Zwickau aber nicht allzu viel aus der Ruhe bringen. Das wöchentliche Geschehen auf dem grünen Rasen verfolgt er nach wie vor interessiert, aber auch mit einem gewissen Abstand. Eine Geburtstagsfeier wird es übrigens dennoch geben. Dann, wenn er mit seiner Frau aus New York zurück ist. Aber nur im kleinen Rahmen in der Familie und mit ein paar Freunden. Typisch Jürgen Croy.