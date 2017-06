Jugendverein gewinnt Preis beim "Goldenen Spatz"

erschienen am 14.06.2017



Lichtentanne. Großer Jubel beim Kinder-und Jugendverein Pleißental: Die Gruppe aus Lichtentanne hat in Gera beim Festival "Goldener Spatz" den Spixel-Award gewonnen. Das ist der Preis, der an Fernsehproduktionen vergeben wird, die aus Kinderhand stammen. Die Pleißentaler haben mit ihrem Film "Von Wäldern und Ufos - 800 Jahre Burg Schönfels" den Preis in der Kategorie "Dokumentation" erhalten. Das Werk verbindet Realfilm mit Animation und wurde ausdrücklich dafür gelobt, dass die Verbindung von Unterhaltung und Geschichtsvermittlung richtig cool gelungen ist.

Als Auszeichnung sind die 19 Mädchen und Jungen eingeladen, beim Dreh der Serie "Fromme Nummer" vom MDR mit dabei zu sein. Insgesamt gab es 50 nominierte Beiträge in vier Kategorien. (sth)