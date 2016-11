Junger Mann wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt

erschienen am 10.11.2016



Zwickau. Wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes ist am Donnerstag ein 20-Jähriger zu 50 gemeinnützigen Arbeitsstunden verurteilt worden. Außerdem muss er 300 Euro an die Opferhilfe zahlen. Der junge Mann gab vor dem Amtsgericht Zwickau zu, dass er versucht hatte, eine damals 13-Jährige zu vergewaltigen. Was noch als einvernehmliches - wie er es nannte - Kuscheln begann, ging dem Mädchen dann jedoch zu weit. Ihre Ansage, dass sie keinen Sex wolle, nahm der Mann jedoch nicht ernst und versuchte dennoch, zum Ziel zu kommen. Das Mädchen schrie und trat um sich, es konnte sich schließlich befreien, ehe es zum Äußersten kam. So blieb es bei einer Berührung, die jedoch ausdrücklich ungewollt war. Der Angeklagte war zur Tat 19 Jahre alt und wurde nach Jugendstrafrecht verurteilt. Er hat das Urteil angenommen, sich bislang aber nicht bei seinem Opfer entschuldigt. (sth)