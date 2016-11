Katerstimmung nach Tram-Entscheidung

Wie geht es jetzt mit der Straßenbahn weiter, nachdem sich der Stadtrat zu keiner Variante durchringen konnte?

Von Michael Stellner

erschienen am 26.11.2016



Zwickau. Kurz vor der entscheidenden Debatte im Stadtrat stimmen Martin Böttger (Grüne), Karl-Ernst Müller (CDU) und weitere Tram-Befürworter auf dem Weihnachtsmarkt vor dem Zwickauer Rathaus ein Liedchen an. Auf die Melodie von "O Tannenbaum" reimen sie: "O Straßenbahn, o Straßenbahn, wir wollen alle mit dir fahr'n."

Fünf Stunden später haben sie allen Grund zur Freude. Entgegen der Erwartungen konnte sich der Stadtrat nicht dazu durchringen, die Linie zum Hauptbahnhof tatsächlich einzustellen. Eine gute Entscheidung, findet Martin Böttger am Tag danach. Er sei zufrieden. "Jetzt wird es die Straßenbahn zum Bahnhof weiter geben", sagt er. Böttger geht davon aus, dass nun der Weg frei ist für einen alternativen Umbau des Bahnhofsvorplatzes - inklusive Tram-Anbindung.

Dabei ist derzeit noch gar nichts sicher. Denn der Rat hat nicht nur abgelehnt, die Linie einzustellen, er hat sich gleichzeitig gegen den Plan ausgesprochen, die Straßenbahn für 20 Millionen Euro besser ans Verkehrsnetz nach Marienthal anzubinden. Oberbürgermeisterin Pia Findeiß (SPD) kündigte sofort an, Widerspruch einzulegen. Das würde aber bedeuten, dass genau derselbe 20-Millionen-Euro Vorschlag in den nächsten vier Wochen noch einmal auf die Tagesordnung käme.

Dabei gilt es als aussichtslos, diesen Plan durchzubringen. Zwei Ausschüsse haben ihn schon verworfen, zuletzt eben auch der Stadtrat nach dreistündiger Debatte am Donnerstag. Die sogenannte "große Lösung", die das von Thomas Pühn geleitete Tiefbauamt vorgelegt hatte, scheint nicht mehrheitsfähig zu sein. Pühn selbst hat das erkannt. Unmittelbar nach der Abstimmung kündigte er an, Alternativen zu erarbeiten, um zwar die Bahnhof-Tram beizubehalten, aber das millionenschwere restliche Bauprojekt abzuändern.

Darin enthalten sind allerdings Vorhaben, bei denen sich die Stadträte - angeblich - eigentlich einig sind: der Bau eines Teils der Innenstadttangente, die die westliche City vom Verkehr entlasten soll, sowie die Sanierung des besagten Bahnhofsvorplatzes. Trotzdem wird Pühn Alternativen finden müssen, um die Stadträte zu überzeugen. Vor allem die Mitglieder der Linken.

In der Linksfraktion gab es wegen der Abstimmung gehörig Ärger. Sie war es, die in den Ausschüssen den Antrag durchsetzte, die Bahnhof-Tram abzuschaffen. Bei der entscheidenden Abstimmung am Donnerstag zeigte sich die Fraktion aber zerrissen. Nur fünf der elf Mitglieder stimmten für den eigenen Antrag, drei votierten dagegen, drei enthielten sich. Mehrere Kenner deuteten an, dass auf die Abweichler Druck ausgeübt worden sei. Finanzbürgermeister Bernd Meyer (Linke) redete in der letzten Pause vor der Abstimmung minutenlang auf die Stadträte ein. Fraktionschefin Ute Brückner wies den Vorwurf umgehend zurück, dass jemand auch nur versucht habe, die Mitglieder auf Linie zu bringen.

Unsicher ist, ob die Oberbürgermeisterin mit ihrem Veto überhaupt durchkommen würde. Laut Gemeindeordnung kann sie es einlegen, wenn sie glaubt, dass der Beschluss nachteilig für die Stadt ist. Gerald Otto (CDU) bezweifelt, ob Findeiß diesen Nachteil so ohne Weiteres nachweisen könne.

Möglicherweise könnte ein Bürgerentscheid die Lösung bringen. Die SPD liebäugelte schon am Donnerstag damit, BfZ/Grüne denken inzwischen auch darüber nach. Währenddessen fährt die Straßenbahn einfach weiter den Hauptbahnhof an. (mit upa)