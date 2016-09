KatharinenstraÃŸe in Zwickau wird voll gesperrt

Katharinenstraße in Zwickau wird voll gesperrt

erschienen am 20.09.2016



Zwickau. Die Katharinenstraße in Zwickau wird ab Donnerstag bis voraussichtlich 4. Oktober voll gesperrt. Wie das Ordnungsamt mitteilte, hängt die Sperrung mit dem Neubau der Stellflächen zwischen dem Parkhaus und der Nicolaischule zusammen. Um das Bauprojekt voranzubringen, kommt ein fünf Meter breiter Asphaltfertiger zum Einsatz, der weder wenden könne noch eine eingeschränkte Durchfahrt für den Straßenverkehr zulasse.

Die Sperrung soll in zwei Abschnitten erfolgen: Zunächst ist der Bereich zwischen Parkhaus-Zufahrt und Nicolaischule betroffen. Die Zufahrt zum Parkhaus erfolgt nur aus Richtung Gewandhausstraße. Ab 27. September ist dann der Bereich zwischen Gewandhausstraße und Parkhaus-Zufahrt dicht. In diesem Abschnitt erfolgt die Anfahrt zum Parkhaus nur aus Richtung Dr.-Friedrichs-Ring/Katharinenstraße. Die Umleitungen sind ausgeschildert. (nd)