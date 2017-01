Kennzeichen-Posse geht in neue Runde

Schon wieder gibt es Ärger wegen einer nicht zugelassen Zahlenkombination. Der Landkreis Zwickau steht mit seinem Vorgehen ziemlich allein da.

Von Nancy Dietrich

erschienen am 14.01.2017



Zwickau. Sven Gebhardt versteht die Welt nicht mehr. Kurz vor Weihnachten war dem Zwickauer Taxifahrer das Fahrzeug kaputt gegangen. Motorschaden. Gebhardt schaffte sich kurzfristig Ersatz an. Für den neuen Wagen wollte er sein bisheriges Kennzeichen zulassen: Z-SG 18. Das SG steht für seinen Namen, Sven Gebhardt. Die 18 bezieht sich auf die Ordnungsnummer 018, welche ihm als Taxifahrer einst zugeteilt worden war und die bis heute gilt. So weit, so gut. Doch die Rechnung hatte Gebhardt ohne die Zulassungsstelle des Landkreises Zwickau gemacht.

Denn dort erfuhr er: Sein altes Kennzeichen muss der Zwickauer leider aufgeben, da sich der Kreis auf Grundlage der Fahrzeugzulassungsverordnung entschlossen hat, bekannte rechtsextreme Zahlenkombinationen nicht mehr zuzulassen. Der Behörde ist in Gebhardts Fall die 18 ein Dorn im Auge. Sie dient in Nazikreisen als Symbol für Adolf Hitler - die 1 steht bei Rechtsextremen für den ersten (A), die 8 für den achten Buchstaben im Alphabet (H).

Der Fall erinnert an eine ähnliche Geschichte aus Glauchau, die vor ein paar Wochen bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hatte: Der frühere Glauchauer Theaterchef Volker Krüger durfte sein altes Kennzeichen nicht mehr zulassen, weil auch dieses ein Erkennungszeichen für Nazis sein soll. Selbst das TV-Satire-Magazin "Extra 3" hatte damals über die Posse berichtet - und halb Deutschland lachte mit.

Sven Gebhardt ist freilich nicht so recht zum Lachen zumute. Zumal die Behörde in seinem Fall ein anderes Kennzeichen zuließ, das sich nur minimal von dem ursprünglichen unterscheidet: Z - SG 1800. Auch dort steckt zwar die kritische Nazisymbol-Zahl 18 drin, doch alles nicht so schlimm, meint das Amt: Mit dem Hinzufügen zweier Nullen relativiere sich der Symbolgehalt. "Diese Argumentation ist für niemanden verständlich und lächerlich. Das ist doch ein Streich", sagt Gebhardt. Was noch hinzukommt: Geschenkt bekommt er seine neue Kennzeichen-Kombination nicht. Er muss dafür zahlen. 42 Euro. "Warum übernimmt der Landkreis nicht wenigstens die Kosten?" fragt sich der Taxifahrer. Antwort der Behörde: "Die entstehenden Mehraufwendungen bei der Wiederzulassung, bei denen es sich sowohl um Gebühren als auch um Kosten handelt, können vom Landkreis nicht übernommen werden, da es hierzu keine Rechtsgrundlage gibt." Sven Gebhardt muss in den sauren Apfel beißen. Für ihn wenig Trost: In allen Nachbar-Landkreisen Westsachsens hätte es keinerlei Probleme mit dem bisherigen Kennzeichen gegeben (siehe Infokasten rechts). Dass andere Behörden bei dem Thema bürgerfreundlicher handeln, will der Landkreis Zwickau indes lieber nicht kommentieren. "Den Umgang anderer Zulassungsstellen mit bestimmten Zeichenkombinationen und Erkennungsnummern sowie deren Kombinationen mit rechtsextremistischem Hintergrund zu bewerten, steht uns nicht zu", sagt Carsten Michaelis (CDU), zweiter Beigeordneter des Landkreises.