Kinderchirurgie-Praxis öffnet im Medizinischen Versorgungszentrum

erschienen am 06.04.2017



Im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Poliklinik Zwickau-West eröffnet der Mediziner Martin Herbst am 11. April eine Praxis für Kinderchirurgie. Seit Anfang des Jahres ist er bereits Ansprechpartner, wenn es um die chirurgische Versorgung der kleinen Patienten am Zwickauer Heinrich-Braun-Klinikum (HBK) geht. Das sagte Laura Kruckenmayer, Sprecherin des HBK. Mit Eröffnung der Praxis für Kinderchirurgie im MVZ stehe dann eine Anlaufstelle bei allen kinder- und unfallchirurgischen sowie urologischen Fragestellungen zur Verfügung. "Damit wird eine Versorgungslücke in Zwickau und Umgebung geschlossen und eine wohnortnahe medizinische Behandlung möglich, denn im Umkreis von zirka 30 Kilometern gab es bislang nur eine Kinderchirurgische Praxis", sagte Kruckenmayer. (ja)