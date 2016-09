Kinderheilkunde erhÃ¤lt gemeinsames Dach

Kinderheilkunde erhält gemeinsames Dach

Für den neuen Sitz zur Behandlung junger Patienten am Zwickauer Heinrich-Braun-Klinikum wurde gestern der Grundstein gelegt. Er soll ein Dilemma beenden.

Von Torsten Kohlschein

erschienen am 20.09.2016



Zwickau. 520 Meter Luftlinie. Oder, wenn man das Wegenetz nutzt, rund 900 Meter Fußweg. Die verschiedenen kinder- und jugendmedizinischen Einrichtungen des Heinrich-Braun-Klinikums (HBK) Zwickau sind so weit voneinander entfernt wie es auf dem Areal am Rande der Stadt nur möglich ist.

Das soll ab Anfang 2019 anders sein: Gestern ist am Haus 8, dem letzten unsanierten Bettenhaus aus den Anfangsjahren des HBK, der Grundstein für ein neues medizinisches Kinder- und Jugendzentrum gelegt worden. Dort sollen künftig alle therapeutischen und diagnostischen Einrichtungen der Medizin für den heranwachsenden Menschen unter einem Dach arbeiten. Oder besser gesagt: unter zwei. Denn direkt verbunden mit dem historischen Gebäude, das grundlegend saniert und modernisiert wird, entsteht über vier Stockwerke inklusive Sou- terrain ein funktioneller Anbau.

Bisher ist die Situation so: Am südlichen Ende, direkt an der Karl-Keil-Straße, befinden sich im Haus 1 Kinder- und Jugendmedizin sowie Neugeborenen- und Kinderintensivmedizin - gemeinsam mit Fachabteilungen für HNO, Augen- und Frauenheilkunde. Am nördlichen Rand sind im baulich nicht mehr zeitgemäßen Haus 11 Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik des Kindes- und Jugendalters untergebracht, die am HBK erst seit 2000 überhaupt ein eigenständiger Fachbereich sind. Unterm gemeinsamen Begriff "Kinderzentrum" firmieren die Fachabteilungen schon lang. Nur mit der Wirklichkeit hapert's eben noch. Das ändert sich nun. "Wir investieren in unseren Standort, um ein leistungsstarkes und mit kurzen Wegen ausgestattetes Klinikgelände vorzuhalten. Durch die gemeinsame Unterbringung erhalten unsere jungen Patienten eine optimale interdisziplinäre Versorgung in einem kind- und jugendgerechten Umfeld", hob Geschäftsführer Rüdiger Glaß die Bedeutung des neuen Gebäudes hervor. "Für die rund 100 Mitarbeiter des Kinderzentrums schaffen wir nicht nur eine moderne Arbeitsatmosphäre, auch die organisatorischen Abläufe verbessern sich."

Insgesamt investiert das städtische Klinikum 16 Millionen Euro in das neue Gebäude. Davon trägt der Freistaat Sachsen 6 Millionen Euro, der Rest fließt aus Eigenmitteln des Klinikums. Und das, wie Oberbürgermeisterin Pia Findeiß (SPD) gestern betonte, weil das Klinikum es kann: "Das HBK arbeitet wirtschaftlich und legt sich Geld für Investitionen zurück", so das Stadtoberhaupt, das die Bedeutung einer Kinder- und Jugendklinik für ein Krankenhaus mit öffentlichem Auftrag hervorhob. Ebenso wie die Tatsache, dass ein zeitweiliger Aufenthaltsort für junge Patienten eben so beschaffen sein müsse, dass diese bald wieder genesen. Das verspreche das neue Kinderzentrum zu leisten.

Dabei, so Privatdozent Siegfried Zielmann, Ärztlicher Direktor am HBK, helfen nicht nur kurze Wege. "Auch die interdisziplinäre Versorgung verbessert sich aufgrund der Nähe zum Operativen Zentrum. In hellen und freundlich eingerichteten Räumlichkeiten erhalten betroffene Kinder und ihre Familien eine noch besser auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Betreuung", sagte er.

Dr. Thomas Stuckert, Chef des Kinderzentrums und künftiger Hausherr des neu entstehenden Gebäudes, hob hervor, dass eine spezifische Kinder- und Jugendmedizin erst seit Beginn des 20. Jahrhunderts eine eigenständige Fachrichtung der Heilkunde ist. Und dass diese wiederum erst nach dem 2. Weltkrieg in Zwickau heimisch wurde - 1947 in Form einer ersten Säuglingsklinik mit Sitz in den Gebäuden am Schlobigpark, 1952 in Form einer Kinderklinik auf dem Gelände des Heinrich-Braun-Krankenhauses.