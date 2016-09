Kirchberg: Auto kollidiert mit Baum und landet auf Dach

erschienen am 06.09.2016



Kirchberg. Ein Seat ist am Dienstagnachmittag in Kirchberg gegen einen Baum gefahren. Nach ersten Informationen wurde der Fahrer von Rettungskräften befreit und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer soll gegen 16 Uhr auf der Wiesener Straße in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen sein. Nach der Kollision mit einem Baum landete das Fahrzeug auf dem Dach. (fp)