Kirchberg: Diebe stehlen Tresor aus Tankstelle

erschienen am 23.05.2017



Kirchberg. Unbekannte sind zwischen Montag, 20 Uhr bis Dienstag, 6 Uhr in eine Tankstelle an der Bahnhofstraße in Kirchberg eingebrochen. Sie durchwühlten alle Räume und stahlen Bargeld. Des Weiteren nahmen sie einen Tresor mit, der vermutlich mit einem Fahrzeug abtransportiert worden ist. Es entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro. (fp)