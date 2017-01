Kirchberg: Englisch-Ass kommt aus der Sieben-Hügel-Stadt

erschienen am 12.01.2017



Kirchberg. 110 Schüler aus vierten Klassen kämpften am Donnerstag am Kirchberger Christoph-Graupner-Gymnasium um die Podestplätze beim Englischwettbewerb ihrer Altersstufe. Am Ende triumphierte die neunjährige Freya Schiller aus Kirchberg mit 56,5 von 60 möglichen Punkten. Sie holte damit den Pokal erstmals in die Siebenhügelstadt. "Als ich bei der Siegerehrung meinen Namen gehört habe, dachte ich zu träumen. Ich hätte nie geglaubt, dass ich hier bei so vielen anderen Teilnehmern gewinnen könnte", sagte sie kurz nach der Siegerehrung. Freya besucht die Ernst-Schneller-Grundschule in Kirchberg und nimmt seit vergangenem Jahr am Englischunterricht teil.

Neben Hör- und Sprachverständnis wurde auch Wissen auf dem Gebiet der Landeskunde und englischen Kultur abgefragt. "Beim Wettbewerb geht es nicht nur um reine Vokabelkenntnisse, sondern auch um Allgemeinwissen und natürlich die Anwendung der Sprache", sagte Lehrerin Sylvia Martin, die bereits seit vielen Jahren den Hut für die Organisation des Wettbewerbes auf hat. Beteiligen konnten sich alle Grundschulen im Zuständigkeitsbereich der Zwickauer Bildungsagentur. (awo)

Platzierungen: 1. Freya Schiller (Kirchberg), 2. Henry Seidel (Crossen), 3. Jette Müller (Neumark), 4. Fabrice Schramm (Schneeberg), 5. James Leitzmann (Glauchau)