Kitas zwei Stunden früher zu: Arbeit geht trotzdem weiter

Mehr als 40 Einrichtungen haben sich gestern sachsenweit an einer Aktion beteiligt, die sich für mehr Qualität in der frühkindlichen Erziehung einsetzt. Sieben Zwickauer waren dabei.

Von Uta Pasler

erschienen am 07.12.2016



Zwickau. 15 Uhr hatte Kindertagesstättenleiter Jens Kluge gestern das Gros aller Kinder verabschiedet. Bis 17 Uhr war dennoch Licht in der Integrativen Kindertagesstätte "Kuschelkiste" an der Heisenbergstraße, die zur Arbeiterwohlfahrt gehört.

Unter dem Motto "Licht aus - Bildungsplan an" hatte die Graswurzelinitiative, ein Zusammenschluss von Erziehern und Eltern, sachsenweit dazu aufgerufen, die eigentliche Kinderbetreuung vorzeitig zu beenden. Sie will in der aktuellen Haushaltsdebatte des Freistaats darauf hinweisen, dass die Erzieher noch lange nicht Feierabend haben. Sieben Zwickauer Einrichtungen - von Arbeiterwohlfahrt, Kinderhausverein und Deutschem Roten Kreuz - beteiligten sich an der Aktion, sachsenweit waren es mehr als 40.

Kindergartenleiter Kluge zufolge sind die ersten fünf bis sechs Jahre für die spätere Entwicklung eines Kindes elementar. "Was in diesen Jahren versäumt wird, lässt sich nur schwer aufholen", sagt er. Um diese Arbeit aber richtig gut zu machen, ist viel hinter den Kulissen nötig.

In der Kuschelkiste, in der 35 Erzieher rund 220 Kinder betreuen, müssen Elterngespräche vorbereitet, Dienstberatungen geplant, Entwicklungen der Kinder dokumentiert werden. "Viele Erzieherinnen sowie Leiter erledigen diese Arbeiten in ihrer Freizeit, damit die Arbeit mit den Kindern nicht darunter leidet", sagt Kluge. Das aber gehe zu Lasten ihrer Gesundheit und führe zu weiteren Ausfällen.

Die Initiativler fordern daher: zwei Wochenstunden mehr pro Erzieher für Vor- und Nachbereitungen, Wiedereinführung des kostenlosen Vorschuljahres, mehr Zeit und fachliche Unterstützung für die Leiter sowie eine deutliche Verbesserung des Personalschlüssels. Sachsen schneidet bundesweit mies ab.

Kluge und seine Mitstreiter verstehen die Aktion keineswegs als Streik. "Wir haben ja weiter gearbeitet, mit Eltern gesprochen, unsere Dienstberatung abgehalten." Und kein Kind hing gestern in der Luft. Elternvertreter sicherten die Betreuung für die wenigen Kinder ab, die nicht abgeholt werden konnten oder deren Mütter und Väter gleich die Möglichkeit zum Elterngespräch mit der Erzieherin nutzten. "Das zeigt, dass wir miteinander arbeiten", sagt Kluge.

Christian Wobst, Vater von zwei Kindern und Vorsitzender des Stadtelternrates in Limbach-Oberfrohna, bringt den aktuellen Gesundheitsbericht des Landkreises Zwickau aufs Tapet. Darin steht, dass Auffälligkeiten bei Kindern in den Bereichen Sprache und Motorik deutlich zugenommen haben. Die Gründe sieht er auch im Zeitmangel der Erzieher, die früher viel mehr Geschichten vorgelesen und Sportangebote hätten unterbreiten können.