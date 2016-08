KleingÃ¤rtner wÃ¼nschen sich Schulgarten-Unterricht zurÃ¼ck

Kleingärtner wünschen sich Schulgarten-Unterricht zurück

Der Stadtverband kann in einer schrumpfenden Stadt keine neuen Mitglieder aus dem Hut zaubern. Also macht er sich Gedanken über Alternativen.

Von Uta Pasler

erschienen am 30.08.2016



Zwickau. Mehr Offenheit, mehr Fachberatung und neue Wege im Kampf gegen den Leerstand verspricht der neue Vorstand des Zwickauer Kleingärtnerstadtverbandes um Berthold Pries. Rund 500 der 7700 Gärten stehen leer. "Wir wollen versuchen, einige Parzellen umzunutzen", sagt Pries.

Konkret schwebt ihm vor, aus leer stehenden Gärten Streuobstwiesen, Spielplätze oder auch Parkplätze zu machen. Das Problem: Manches lässt sich nur in Gärten am Rand verwirklichen, die leeren Parzellen aber liegen häufig mittendrin und vereinzelt. Für Pries eine Sache, die in den Sparten mit viel Fingerspitzengefühl angegangen werden muss. Froh ist er, mit Frieder Schubert einen Gartenbauingenieur an seiner Seite zu wissen.

Schubert wurde als Fachberater in den Vorstand geholt. "Wir sind ja in erster Linie Gärtner", sagt Pries. Schubert ergänzt: "Die Fachberatung ist der Kern der Vereinsarbeit." Der Pflanzendoktor will Vereine besuchen, über verbotene Pflanzen informieren, Tipps geben zur Gestaltung von Gemeinschaftsflächen und junge Gartenmitglieder für die Weiterbildung zum Fachberater gewinnen. Für Interessenten, die mittun wollen, das Kleingärtnern erfolgreicher, bekannter und beliebter zu machen, soll es einen Stammtisch geben, sagt Schubert.

Die Schreberinos - das sind Kleingartenprojekte von Anlagen in Marienthal, Crossen und Auerbach mit Kindern - wird es weiter geben. "Sie leben vom hohen Engagement der Vereine", weiß Pries. Darüber hinaus wünscht er sich eine Rückbesinnung auf den Schulgarten-Unterricht zu DDR-Zeiten, wo Kinder ans Gärtnern herangeführt wurden. Klassen oder auch Kindergärten könnten Parzellen pachten und sich selbst ausprobieren. Eine Tagesgruppe des Kinderhausvereins hat damit bereits den Anfang gemacht.

Über Fehler in der Vergangenheit will sich der neue Stadtverbandschef nicht ausbreiten. Fakt ist, dass es kräftig gerumpelt hat - mehrere Vorstandsmitglieder wurden ausgewechselt. "Mit uns wird es keine Vetternwirtschaft geben", deutet Pries an, was schief gelaufen sei. Geld, das der Stadtverband bekommt, soll nun von einem erweiterten Vorstand, in dem drei Spartenchefs mitwirken, verteilt werden. "Das ist deutlich transparenter. Alle entscheiden, wo was wann gemacht wird. Wir werden Prioritäten setzen", sagt Pries. Zwickau hat 121 Gartenvereine. Dem Stadtverband haben sich 104 angeschlossen. Etwa 20 Prozent der Kleingärten liegen auf Privatland. Pries versichert: Bewährtes wird beibehalten. Dazu gehört die Zusammenarbeit mit dem städtischen Gartenamt. "Die verdient eine Note 1."