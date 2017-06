Klinikum weiht neues Herzstück ein

Das Zwickauer Heinrich-Braun-Krankenhaus hat gestern den Abschluss seines 44 Millionen Euro teuren Zentralbaus gefeiert. Mit dem neuen Gebäude ändert sich auch für Patienten einiges.

Von Michael Stellner

erschienen am 17.06.2017



Zwickau. Das neue Haus 6 mitten im Herzen des Geländes soll so viele Aufgaben bündeln, dass man sich fragt, wie das Heinrich-Braun-Klinikum (HBK) eigentlich bisher ohne diesen Bau ausgekommen ist. "Schwierig", sagt Geschäftsführer Rüdiger Glaß. "Alles ist eben auf unterschiedliche Gebäude verteilt, die Wege sind weit." Jetzt sollen viele Stränge im gestern eingeweihten 44-Millionen-Euro-Neubau zusammenführen: die Notaufnahme, das Operationszentrum, die Frauenheilkunde und Geburtshilfe, die Neonatologie und Kinderintensivmedizin, die Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde sowie die Mund-, Kiefer-, Gesichts- und Gefäßchirurgie. Dazu gibt es einen Verbindungskorridor zu den benachbarten Häusern. Es ist also ein neues Herzstück entstanden.

Für die Mitarbeiter soll die gewaltigste Veränderung in kürzeren Wegen und der Verbesserung des Arbeitsumfelds liegen. Aufsichtsratschef Lutz Feustel erinnerte während der gestrigen Feierstunde an die langen Wege, die Patienten und Personal zurücklegen mussten. "Da werden Patienten von Haus 1 zur Untersuchung fast ans andere Ende zum Haus 4 und wieder zurück gebracht", sagte er. Künftig konzentriere sich alles auf Haus 6. "Das wird eine enorme Erleichterung bedeuten."

Der Neubau, in den neben 25 Millionen Euro Eigenmitteln zusätzlich 18,8 Millionen Fördermittel aus Dresden geflossen sind, besitzt gemeinsam mit dem Nachbarhaus 4 insgesamt 352 Betten, 13 Operationssäle, drei Kreißsäle, ein zentrales Labor sowie zahlreiche weitere Einrichtungen, etwa die neue Zentralküche. Patienten dürften das Haus schnell kennenlernen, befinden sich darin doch neben einer großen Cafeteria auch die Patientenaufnahme und die Notaufnahme. "Es ist bekannt, dass Notaufnahmen immer stärker frequentiert werden", sagt der Chefarzt der Klinik für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Joachim Stadler. 29.500 Notfall-Patienten zählt das HBK jedes Jahr. Um der Entwicklung Rechnung zu tragen, habe man daher die Rettungsstelle zur zentralen Notaufnahme mit eigener Bettenstation erweitert.

Der Umzug der Fachbereiche soll im August stattfinden. Damit ist die Bautätigkeit auf dem Gelände aber längst nicht abgeschlossen. Aktuell wird das benachbarte Haus 8 saniert, das im Zuge der Maßnahmen an denZentralverbinder angeschlossen werden soll. Als übernächsten Schritt plant das Klinikum, das fast 90 Jahre alte Haus 1 zu sanieren. Er sei ja nicht immer glücklich mit der Pavillon-Bauweise des Krankenhauses gewesen, sagt Geschäftsführer Glaß beim Plausch mit Sozialministerin Barbara Klepsch (CDU). "Aber der Vorteil ist, dass man so Gebäude für Gebäude einzeln angehen kann." Die nächsten Fördermillionen sind bereits beantragt.

Besichtigung Besucher haben heute die Möglichkeit, beim Tag der offenen Tür zwischen 10 und 16 Uhr das neue Gebäude unter die Lupe zu nehmen.