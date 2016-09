Kollision an Autobahnabfahrt

erschienen am 21.09.2016



Thierfeld. Auf der S 255 zwischen Zschocken und Thierfeld sind am Mittwoch gegen 17 Uhr ein Mercedes und ein Chevrolet zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich in Höhe der Autobahnauffahrt zur A 72. Nach ersten Informationen wurde die Fahrerin des Chevrolet mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Chevrolet war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst nicht klar. Durch die Bergungsarbeiten kam es zu Behinderungen bei der Anreise zum Zweitliga-Spiel von Erzgebirge Aue gegen Arminia Bielfeld. Erst vor ein paar Wochen hatte es nur wenige Meter weiter einen schweren Unfall gegeben, bei dem ein Autofahrer in seinem Wagen verbrannte. (nikm/fp)