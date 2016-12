Konservatorium - Stiftung fördert Musikschülerinnen

Zwickau. Die Kon-Stiftung hat zwei weitere sehr begabte Schülerinnen in ihre Förderung aufgenommen: Alma Scheibe (17) und Johanna Oehler (16). Darüber informierte Heike Reinke aus dem Pressebüro der Zwickauer Stadtverwaltung. Beide Schülerinnen werden von Friederike Schmidt unterrichtet. Alma Scheibe ist seit 2015 im Jugendsinfonieorchester des Robert-Schumann-Konservatoriums erste Flötistin, Johanna Oehler seit 2015 Mitglied des Orchesters. Die Stiftung unterstützt unter anderem die Teilnahme an Fortbildungskursen und beteiligt sich an der Anschaffung hochwertiger Instrumente. (ja)