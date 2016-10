Konzertprojekt in Zwickauer Pauluskirche

erschienen am 09.10.2016



Zwickau. Im 115. Jahr des Bestehens der Pauluskirchgemeinde ist es den Marienthalern gelungen, eines ihrer Kinder für ein besonderes Erntedankkonzert zu gewinnen. Gotthold Schwarz, Sohn von Ex-Pauluskantor Hans Schwarz und seit diesem Sommer Thomaskantor in Leipzig, leitete am Sonntag im gut besuchten Gotteshaus das Konzertprojekt "Telemann und Luther". Pfarrer Anselm Meyer freute sich über Schwarz‘ Zusage und versicherte, dass viele Zwickauer froh und auch ein bisschen stolz sind, dass einer aus ihren Reihen diesen wichtigen Chor leitet. Nach Zwickau hatte Schwarz das Bach-Consort Leipzig und das Sächsische Barockorchester mitgebracht. Zwischen den Kantaten erinnerte Pfarrer Friedrich Schorlemmer an die Bedeutung Luthers und die "friedliche Oktoberrevolution" 1989 sowie an die Menschen, die gelernt hatten, Konflikte zivilisiert auszutragen. (upa)