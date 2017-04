Künstlerpaar bringt Mops mit nach Zwickau

erschienen am 11.04.2017



Zwickau. Bereits mehrfach waren Neo Rauch und Rosa Loy jetzt schon bei einer Präsentation des Dokumentarfilms "Neo Rauch: Begleiter und Gefährten" über Leben und Werk des Leipzigers dabei. Und dennoch ließen sie es sich am Dienstagabend nicht nehmen, auch der Vorführung im "Alten Gasometer" in Zwickau einen Besuch abzustatten - und das ausgerechnet am Geburtstag der aus der Muldestadt stammenden Rosa Loy. Dass der Termin auf ihren Ehrentag fiel, sei Zufall gewesen, berichtete die Jubilarin. Sie freue sich, dass der Film so gut ankomme. "Es bedurfte weiblichen Charmes, dass ich mich auf diese Arbeit eingelassen habe", verriet Neo Rauch. Einen Einfluss auf das Werk der Regisseurin Nicola Graef habe er aber nicht genommen. Das Interesse am Künstlerpaar war gestern enorm: Es herrschte großer Andrang. Für viele Lacher im Publikum sorgte zu Beginn Mops Smilla. (sth)