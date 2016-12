Kurzschlussreaktion

Sie wollten nicht leuchten, die Kerzen auf dem Weihnachtsbaum. Nach zehn Minuten gab mein Oller auf. In einer Kurzschlussreaktion riss er die Lichterkette von der Tanne und klagte mir dann in der Küche sein Leid. Ich kam nicht zu Wort. Er habe alles versucht, betonte er. "Rein- und rausgedreht, von hier nach da gewechselt. Umsonst!" Als er Luft holte, sagte ich ihm, dass der Hauswirt den Strom mal kurz abstellen will ... (lore)