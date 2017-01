Lächle und sei froh ...

... denn es kommt sowieso immer noch schlimmer. Sagt der Volksmund. Wir haben einen ganz vorsichtigen Blick in die Glaskugel geworfen. Was wir gesehen haben, konnten wir kaum glauben. Ehrlich!

Von unseren Wahr-Sagern

Verkehr im Untergrund: Die ganz gute Nachricht zuerst: Zwickau bekommt mehr Parkplätze. Der Stadtrat beschließt eine vollständige Untertunnelung der Innenstadt, um des Parkproblems Herr zu werden. Dombaumeister Michael Kühn gibt seine Erfahrungen mit schwammigem Baugrund ebenso weiter wie die Architekten von Aboa, die dafür ihre Pläne vom Umbau der Halde reaktivieren. Nach der Maxime "maximal 50 Meter Fußweg" wird unter dem Hauptmarkt der tiefste Parkstollen Deutschlands bei 873 Metern abgeteuft.

Probleme mit der Linie passé: Für alle, die dennoch auf ein eigenes Auto verzichten wollen, naht ebenfalls Hoffnung. Die Großspende eines Nahverkehrsliebhabers wird dafür verwendet, den ersten sinnigen Fahrplan der Regionalverkehrsbetriebe zu finanzieren. Die erwartete Fertigstellung des größten IT-Projekts Westsachsens: 2029. Grund für den Heidenaufwand sind die vielen unterschiedlichen Linienführungen, die nicht nur die Fahrgäste in den Wahnsinn treiben, sondern auch einen Softwareentwickler nach dem anderen. Oder haben Sie schon herausgefunden, wie Sie es - sagen wir - an einem Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr vom Gewerbegebiet in Meerane nach Zwickau in die Stadt schaffen, ohne den Verstand zu verlieren? Eben!

Verkaufrausch bei Günthers: In Crimmitschau bekommt Oberbürgermeister Holm Günther Lust am Verkaufspoker. Die Stadt an der Pleiße hat sich schon von den Grundstücken des Deutschen Landwirtschaftsmuseums in Blankenhain und der Crimmitschauer Wohnungsgesellschaft getrennt. Zum Neujahrsempfang präsentiert Günther seine neueste Verkaufsliste. Darauf stehen unter anderem die gusseiserne Roland-Figur am Rathaus und die noch nicht einmal aufgestellte Postmeilensäule. Zudem sollen Theater und Kunsteisstadion abgestoßen werden. Der Erlös wird als Sonder-Zuschuss an den angeschlagenen Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau weitergereicht, um in neue Spieler zu investieren.

Pia hat die Hosen an: Und woher kommt das Geld? Aus der Nähe. Zwickaus oberste Bürgerin, Pia Findeiß, hat beim Frühjahrsputz die Spendierhosen mit den Gewerbesteuereinnahmen gefunden und kauft das Crimmitschauer Theater, um sich die aufwendige Sanierung des eigenen Gewandhauses zu ersparen. Im Gegenzug redet sie den Crimmitschauern ein, eine Straßenbahnlinie (samt Schleife um den Hauptbahnhof) nach Zwickau zu bauen, um die Theatergäste und die Eispiratenfans hin- und herzutransportieren.

Der FSV räumt auf: So viel Service könnte sogar den FSV Zwickau Fans kosten, der eh gerade an Zuspruch verliert. Die Initiative "FSV-Fans gegen Rechts" wird von den Verantwortlichen des FSV Zwickau eingeladen, und gemeinsam geht man das schwierige Rassismusproblem an, das auch der Drittligaaufstieg nicht von den neuen Rängen des Zwickauer Stadions verscheucht hat. Die Fanszene reagiert mit einem selbstkritischen und vorurteilsfreien Blick auf die uh-uh-uh-uh-uh-nfassbaren Zustände. Gut sichtbar wird für echten Sportsgeist geworben und klargemacht, dass weder rassistische Beleidigungen noch Affen- laute einen Verein weiterbringen und Arschlöcher am besten zu Hause bleiben.

HOT hebt ab: Nicht nur Eishockey macht dem Fußball Konkurrenz. Selbst Skispringen könnte hier heimisch werden, wenn man den kühnen Plänen glaubt, die in Hohenstein-Ernstthal kursieren. Auf dem legendären Pfaffenberg soll eine Sprungschanze gebaut werden, auf der 2017/18 ein Springen der Vierschanzentournee stattfinden soll. Aus einem Dokument, das von den Stadträten noch verabschiedet wird, geht hervor: "Der Pfaffenberg ist für so ein Projekt bestens geeignet. Er ist für Aktive, Trainer, Funktionäre und Zuschauer mit wesentlich weniger Aufwand zu erreichen als die Anlagen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen." Der Pfaffenberg ist lediglich 479 Meter hoch, daher der logistische Aufwand niedriger als in den Alpen, heißt es. Allerdings müsse für die Zeit der Springen der Altmarkt gesperrt werden. Denn in diesem Bereich ist der Auslauf geplant. Unbestätigt ist bisher, dass Hohenstein-Ernstthals Oberbürgermeister Lars Kluge den Weihesprung absolvieren soll.

Rettung vom Ex: Unterdessen holt der Glauchauer Ex-Oberbürgermeister für seine Schäfchen die Kuh vom Eis. Zuletzt sollte die Eisbahn vorm Schloss Ende Februar schließen, doch eine Spende aus Brasilien macht es möglich, dass die Fläche länger gekühlt werden kann. Brasi-lianisch-deutsche Freundschaft - seit dem 1:7 bei der Fußball-WM in aller Munde - heißt das Schlagwort, weswegen sich das damalige Stadtoberhaupt Karl Otto Stetter auf der Südhalbkugel niederließ. Nun zeigt er, dass ihm seine alte Wirkungsstätte am Herzen liegt, auch wenn das Glauchau buchstäblich kalt lässt.

Mocca-edle Nachbarschaftshilfe: Dominus Henricus de Gluchowe ist schuld. Hätte er sich nicht im finsteren Mittelalter als Zeuge zur Verfügung gestellt, die Stadt Glauchau hätte heute keinen Stress. Denn der Name des Mannes, der auf einer Urkunde vom 4. März 1240 zu lesen ist, gilt als erste Erwähnung von Gluchowe, dem späteren Glauchau. Im März ist das genau 777 Jahre her. Doch die Stadt vergisst schlichtweg das Datum. Da springen die Nachbarn beherzt ein. Weil es sich um eine Schnapszahl handelt, hilft die Meeraner Spirituosenfabrik aus und lässt - im Unterschied zum Bierkrieg - großzügig 777 Flaschen Mocca Edel herüberwachsen, sodass es in Glauchau die Versöhnung zu feiern gibt.

Noch ein Herz für Glauchau: Auch Torgau entdeckt sein Herz für Glauchau und glüht förmlich vor christlicher Nächstenliebe. Denn in Torgau findet ein Großteil der Feierlichkeiten zum Reformationsjubiläum statt, und auch die Landesgartenschau 2022 soll dort statt in Glauchau erblühen. Aber: "Geben ist seliger denn nehmen", hatte Luther einst ins Deutsche übersetzt. Und nach diesem Motto handelt Torgaus Oberbürgermeisterin. Die Stadt in Nordsachsen versteht sich als bedeutsamste Reformationsstätte im gesamten Freistaat. "Hier stehe ich, ich kann nicht anders", sagt die Stadtchefin und verzichtet zugunsten Glauchaus auf die Landesgartenschau, sie gibt den Zuschlag quasi zurück.

Die Bio-Revolution: Zwei große Agrarbetriebe in Langenbernsdorf und Lauterbach wollen einen beträchtlichen Teil ihrer Produktion auf Bio umstellen. Der Grund sind stagnierende Preise für herkömmlich produzierte Lebensmittel und der anhaltende Bio-Boom in den Supermärkten. "Wir planen zweigleisig und gründen eine zweite Firma, die nur für die Bio-Lebensmittel zuständig ist", sagt einer der Chefs. "Wir sind zudem die Natur- und Landschaftsschützer leid, die uns immer wieder mit ihren Ansprüchen nerven. Wir haben fünf von denen in Vollzeit eingestellt, damit sie uns mal zeigen, wo der Barthel den Bio-Most holt."

Fleischesfrust: Gleichzeitig gründet sich in einem Hinterzimmer der Friweika die Volkspartei der Vegetarier und Veganer. Daraufhin wollen die etablierten Parteien das Wählerpotenzial der Fleischverweigerer ebenfalls für sich erschließen. Schon im Frühjahr stimmt der Bundestag - mit Ausnahme der CSU - einem Veggie-Gesetzespaket zu. Wer in Gaststätten Fleisch essen will, darf das nur noch in einer besonderen Zone. Zudem müssen Fleischver- packungen mit Schockbildern gekennzeichnet werden, außerdem wird das Wort "Fleisch" ersetzt durch die Formulierung "bedenk- liches Nahrungsergänzungsmittel, hergestellt aus hilflosen, nicht- humanoiden Erdmitbewohnern". Von der Veggie-Variante der Zwickauer Brühlette geht bis Mitte August lediglich ein Stück über den Tresen. Und das auch nur an die Stiftung Warentest. Kurz vor der Bundestagswahl verkündet die Kanzlerin den sofortigen Ausstieg aus dem Belegen von Mettbrötchen. Der Döner darf bleiben. Aber auch nur, weil sich Regierung und Opposition nicht einigen können, ob in den Dingern wirklich Fleisch ist. Nach gewonnener Bundestagswahl durch die alteingesessenen Parteien und vor dem Hintergrund einer Klage vorm Europäischen Gerichtshof durch die Bürgerinitiative Fleischeslust werden auf Antrag der CSU sämtliche Veggie-Gesetze zum Jahresende wieder außer Kraft gesetzt.

Atomwärme aus der Erde: Der Streit um die Endlagerstätte für nuklearen Abfall in Deutschland hat nun auch die Karl-May-Stadt erreicht. Seit der Wende wehren sich die Umweltaktivisten aus dem Wildenfelser Zwischengebirge erfolgreich gegen das Einlagern verbrauchter Brennstäbe tief unter dem Granit. Das Kuriose: Obwohl es auch bei der Wismut wieder dorthin zurückkäme, wo es einmal hergekommen ist, sagen auch die Nachfolger der Sowjetisch-Deutschen Aktiengesellschaft: Nietschewo nje budjet. Frei übersetzt: Da wird nix draus. Dann aber spricht die Bundesregierung ein Machtwort. Endlager wird der Hohenstein-Ernstthaler Lampertusschacht. Das war zu erwarten. Besucher kommen nur bis in 43 Meter Tiefe. Der Rest darunter ist ungenutzt. Also: Castor rein, Deckel drauf! Die Kanzlerin hat dafür versprochen, dass die Stadtverwaltung die Restenergie der Brennstäbe nutzen darf. Das senkt die Heizkosten für die Verwaltung auf Null. Und auch die Besucher des Bergwerks hätten ihr Gutes davon. Für sie gib es gleich unter Tage ein Spezial-Menü, das die Gäste zum Strahlen bringt - Gegrilltes vom heißen Stein.

