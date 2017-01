Lärm bei Après-Ski-Party sorgt für Ärger

6000 Menschen feierten am Samstag auf dem Platz der Völkerfreundschaft eine fröhliche Wintersause. Einige Anwohner jedoch sind empört: Es sei viel zu laut gewesen, sagen sie.

Von Nancy Dietrich

erschienen am 19.01.2017



Zwickau. Es sollte eine vergnügte Winterparty werden. Und für Tausende Menschen war es das auch. Im Flockenwirbel feierten sie am vergangenen Samstag auf dem Zwickauer Platz der Völkerfreundschaft eine fröhliche Après-Ski-Sause. Mit Glühwein, wärmendem Feuer und heiterer Stimmungsmusik. "War super", äußerten sich Besucher im Anschluss bei Facebook. "Musik war mega", "einfach geil", "tolle Veranstaltung". Einige Anwohner fanden die Party allerdings alles andere als toll - sie klagten über die zu laute Musik bis nach Mitternacht. Und das nicht nur in den angrenzenden Straßen des Wohngebietes. Bis nach Eckersbach und Weißenborn sei der Lärm zu hören gewesen. Einige Zwickauer riefen die Polizei. "Bei uns gab es in der Nacht mehrere Beschwerden", sagt Pressesprecherin Anett Münster. Auch beim Zwickauer Ordnungsamt sind Proteste von Anwohnern eingegangen, bestätigt Rathaus-Sprecher Mathias Merz.

Organisiert hatte die Party die Zwickauer Firma Veranstaltungs- und Partyservice Schwartz - so wie auch in den vergangenen vier Jahren. "Bisher hat es noch nie Beschwerden gegeben", sagt Marcel Schwartz, der die Fete auf die Beine gestellt hatte. Dass einige Anwohner diesmal Probleme mit dem Lärm hatten, bestätigt Schwartz. Er vermutet, dass es zwei Ursachen für die gehäuften Beschwerden gibt: zum einen der ungünstig stehende Wind, zum anderen der neue Partystandort. Bisher war die Sause genau dort über die Bühne gegangen, wo sich seit diesem Winter die Eisbahn befindet. Deshalb musste die Fete mit ihren nach Veranstalterangaben rund 6000 Gästen umziehen - näher heran an das bewohnte Gebiet.

Dass einige Anwohner die Party deshalb als sehr laut empfanden, hat Schwartz nach eigener Aussage schon im Verlaufe des Abends bemerkt, etwa durch Hinweise auf Facebook. "Um die Gemüter zu beruhigen, habe ich dem DJ und der Technik einen Hinweis gegeben." Solch eine Veranstaltung nur bei Wohnzimmerlautstärke durchzuführen, sei allerdings nicht möglich. Zudem, so Schwartz, steige die Winterparty nur an einem einzigen Wochenende. "Viele haben uns gesagt: Endlich ist mal etwas los." Die vom Lärm betroffenen Anwohner sahen das freilich anders. "Es will kein Mensch, der nicht dort ist, mit dieser sehr fragwürdigen Musik belästigt werden. Ich habe die Fenster zu und kann dieses Gejodel in Eckersbach hören", schrieb etwa ein Zwickauer.

Wegen der Beschwerden rückte auch das Ordnungsamt an. Nach Rücksprache mit den Stadtbediensteten wurde die Veranstaltung, die ursprünglich bis 1 Uhr genehmigt gewesen sein soll, vorzeitig beendet, so Schwartz. Proteste der Partybesucher seien ausgeblieben.

Nächste Woche soll es eine offizielle Auswertung der Wintersause geben. Laut Rathaus-Sprecher Merz nehmen daran der Veranstalter sowie Vertreter der städtischen Kultour Z. und der Polizei teil. " Wichtig ist dem Ordnungsamt, Erkenntnisse für künftige Veranstaltungen dieser Art zu gewinnen", so Merz. Über Sanktionen werde im Anschluss an diese Auswertung in Abwägung aller Aspekte entschieden.