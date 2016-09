Landesausstellung 2020: Zwickau richtet die Leit-Schau aus

erschienen am 13.09.2016



Dresden/Zwickau. Die Leitausstellung der Sächsischen Landesausstellung zur Industriekultur wird 2020 in Zwickau stattfinden. Dies hat das sächsische Kabinett am Dienstag beschlossen. Die Schau werde im sogenannten Audi-Bau veranstaltet, teilte das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst mit. Er befindet sich auf einem Industriegelände, auf dem Anfang des 20. Jahrhunderts die Firma Audi gegründet wurde. In der unmittelbaren Nachbarschaft hat das Horch-Museum seinen Sitz. Es soll mit einer Sonderausstellung ebenfalls Teil der Landesausstellung sein. Der Audi-Bau soll für die Ausstellung angemietet werden - in Sanierung und Umbau werde ein Betrag von "unter fünf Millionen Euro" fließen, hieß es.

Nachdem die ersten drei sächsischen Landesausstellungen sich dem Mittelalter, Klöstern und der sakralen Kunst (1998), der Reformation in Sachsen (2004) und der historischen Handelsstraße Via Regia (2011) widmeten, soll die vierte Auflage die Industriegeschichte Sachsen darstellen. Ursprünglich war die Schau bereits für 2018 geplant - im Zwickauer Horch-Bau. Die Stadt stellte aber bald fest, dass die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes nicht im geplanten Zeit- und Finanzrahmen möglich und die für die Finanzierung notwendige Nachnutzung nicht gesichert war. Schließlich wurden die Schau verschoben und das Konzept geändert: Neben der Leitausstellung, für die nun der Zuschlag erteilt wurde, sollen begleitende Schauen an mehreren anderen Orten stattfinden. Geplant sind diese Satelliten-Ausstellungen im Industriemuseum sowie im Eisenbahnmuseum in Chemnitz, der Tuchfabrik Gebrüder Pfau in Crimmitschau, im Bergbaumuseum Oelsnitz/E., im Horch-Museum Zwickau und der Himmelfahrt-Fundgrube in Freiberg. (hr)