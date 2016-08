Lebensbaum bleibt erhalten

Edgar Kliers schwer beschädigtes Kunstwerk aus dem "Aktivist" in Oberplanitz soll vor dem Abriss gerettet werden.

Von Frank Dörfelt

erschienen am 20.08.2016



Zwickau. Mehr als ein Jahr hatte der Zwickauer Künstler Edgar Klier (1926-2015) ab 1975 am Wandbild für den Speisesaal des damaligen VEB Strickwarenmode "Aktivist" gearbeitet. Fast 20 Jahre nahmen rund 1200 Mitarbeiter ihre Mahlzeiten mit Blick auf das Kunstwerk ein, und seit nahezu 20 Jahren hängt es unbeachtet in der Ruine. Inzwischen ist das Werk zu großen Teilen mit Graffiti beschmiert, Kacheln sind herausgefallen und zerbrochen oder fehlen ganz. Und dennoch: Bevor der Speisesaal dem Abrissbagger zum Opfer fällt, soll das Wandmosaik gesichert werden.

Aus mehr als 100 Kacheln hatte Klier ein zwölf Meter langes Wandbild im Stil des sozialistischen Realismus geschaffen. Es bildet in einer Art Lebensbaum den Ablauf eines sozialistischen Werdegangs nach. Auf der linken Seite wird die jugendliche Liebe dargestellt. Den größten Teil nimmt in der Mitte das Arbeitsleben eines Werktätigen ein. Die Kacheln rechts daneben sind dem Alter gewidmet.

Mit dem Ende des Betriebes in den 90er-Jahren geriet das Wandbild in Vergessenheit. Noch vor einem Jahr war die Stadtverwaltung davon ausgegangen, dass die Kacheln ebenso wie die maroden Firmengebäude nicht mehr zu retten sind. Zeitweise konnte noch nicht einmal mit Sicherheit gesagt werden, ob das Wandbild überhaupt noch da ist, weil das Gebäude wegen Einsturzgefahr niemand betreten durfte.

Heute steht fest: Das Wandbild soll während der Abrissarbeiten fachgerecht abgebaut werden. "Für den Eigentumserwerb laufen noch Abstimmungen mit dem Freistaat Sachsen und dem Fördermittelgeber", sagte Heike Reinke von der Pressestelle des Rathauses. Daher sei es derzeit noch nicht möglich, einen Termin für den Abrissbeginn zu nennen. Der Abbau des Kunstwerkes sowie dessen Reinigung kosten nach derzeitigem Stand etwa 8000 Euro. Die Stadt verhandelt gerade mit der Sächsischen Aufbaubank, ob dieser Betrag über Fördermittel finanziert werden kann. Sind die Wandkacheln sichergestellt und gereinigt, werden sie dokumentiert und eingelagert. Wie Heike Reinke sagte, gebe es parallel dazu Gespräche mit den Geschäftsführern der Gesellschaft für intelligente Infrastruktur Zwickau (GIIZ). Die Idee: Das Wandbild könnte im Gebäude des Erlenbades wieder angebracht werden. "Das wäre in jedem Fall im Interesse der Stadt für den Erhalt des Werkes des Zwickauer Künstlers", sagte Reinke. Vor allem bliebe das Wandbild in der Stadt. Vor elf Jahren wäre es beinahe nach Halle umgezogen. Damals gab es schon einmal den Versuch, es zu sichern. Eine an der Hochschule Merseburg angesiedelte Arbeitsgemeinschaft (AG), die in Halle ein Museum für DDR-Technik einrichten wollte, hatte Interesse. Allerdings fand die AG kein geeignetes Gebäude für die Umsetzung der Museumspläne.