Leeres Ölfass implodiert bei Immatrikulationsfeier in Zwickau

erschienen am 18.10.2016



Zwickau. Mit einer offiziellen Immatrikulationsfeier sind am Dienstag im frisch sanierten Zwickauer Konzert- und Ballhaus "Neue Welt" die rund 1200 Studienanfänger des neuen Semesters an der Westsächsischen Hochschule begrüßt worden. Erstmals wurde in diesem Rahmen von Rektor Karl Schwister mit einigen spektakulären Experimenten ein Überblick über das Studienspektrum an der Hochschule gegeben. So ließ er etwa den natürlichen Atmosphärendruck durch geschickten Einsatz von Hitze und Kälte ein leeres blechernes Ölfass zusammenquetschen wie eine Getränkedose. (tk)