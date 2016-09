Leichtflugzeug nach Notlandung bei Hartenstein ausgebrannt

erschienen am 10.09.2016



Zschocken. Ein Ultraleichtflugzeug musste am Freitagabend im Hartensteiner Ortsteil Zschocken auf einem Feld notlanden und ging in Flammen auf. Der 40-jährige Pilot startete in Auerbach und wollte nach Großenhain fliegen, so die Polizeidirektion Zwickau. Als er plötzlich Rauch wahrnahm, setzte er über Zschocken zu einer Notlandung an. Der Pilot konnte unverletzt das Cockpit verlassen.