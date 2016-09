Leistung durch Gemeinsamkeit

Lichtentanner Truppe baut einen Lehmbackofen. Zwickauerin feiert im Erlebnisgarten Geburtstag. 24-Jährige wird Jugendwartin bei der Feuerwehr.

erschienen am 20.09.2016



Tobias Stiller vom Förderverein zur Erhaltung der St.-Barbara-Kirche hat es zusammen mit weiteren tatkräftigen Helfern aus dem "Backofenteam" geschafft, dass pünktlich zum Lichtentanner Erntedankfest ein würziger Duft nach Steinofenbrot rund um die kleine Kirche wehte. Tobias Stiller konnte sich dabei unter anderem auch auf die Hilfe von Bäckermeister Axel Kessler und Vereinsmitglied Thomas Riha stützen. Die Idee, einen Lehmbackofen zu bauen, entstand bereits vor längerer Zeit. "Auf dem Gelände stand schon ein Ofen, der nach unseren Erfahrungen aber recht unzulänglich und für unsere Zwecke eigentlich nicht geeignet war. Deshalb haben wir uns für einen Neubau entschieden", sagt Stiller. Dimensioniert wurde der Ofen so, dass darin nicht nur Brot gebacken, sondern auch ein Spanferkel gegart werden kann. "Bei der Errichtung des Ofens und des Backhauses haben wir ungeheuer viel Unterstützung durch alle möglichen Leute erfahren." Der erste Ofen-Test erfolgte sicherheitshalber schon Anfang September. Am Sonntag wurde er dann offiziell eingeweiht. Das nächste öffentliche Backen ist für den 8. Oktober geplant, wenn der Verein zum Weinfest in die St.-Barbara-Kirche einlädt. (awo)

Monika Dressel (74), Trägerin der Stephan-Roth-Bürgermedaille, nutzte das Herbstfest im Zwickauer Duft-, Tast- und Erlebnisgarten, um dort im engen Freundes- und Bekanntenkreis ihren Geburtstag zu feiern. Sie gehörte zu den etwa 100 Besuchern, die am Wochenende trotz Dauerregens einen Abstecher auf das Gelände am Hammerwald unternahmen. In Anbetracht des schlechten Wetters hatten sich die Veranstalter entschieden, die Aktivitäten des Herbstfestes auf den Bereich unmittelbar um den Pavillon zu beschränken. Für Monika Dressel, die vor rund zwei Jahrzehnten die Idee des Erlebnisgartens auf den Weg brachte, war es ein Bedürfnis, an dieser Stelle auch ihre Geburtstagsfeier auszurichten. "Ich selbst bin vor neun Jahren erblindet und habe aus eigener Erfahrung die Angebote des Gartens lieben und schätzen gelernt." Wichtig ist ihr in diesem Zusammenhang, dass die Zwickauer und interessierte Leute aus dem Umland das Areal nicht nur bei Veranstaltungen oder zur Erholung aufsuchen. "Mir ist bekannt, wie nahe die ehrenamtlich dort helfenden Frauen und Männer an ihrem Limit arbeiten. Deshalb ist es mein ganz persönlicher Wunsch, dass sich noch mehr Menschen finden, die gerne gärtnerisch tätig sind, im Verein mitwirken möchten und so dieses wichtige und schöne Projekt unterstützen", sagte sie. (awo) Linda Wienold (24) ist bei der Festveranstaltung zum 75-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Schlunzig am Wochenende zur Jugendwartin be- rufen worden. Die Schlunzigerin war als Zehnjährige zur Jugendfeuerwehr im Dorf gekommen und wechselte als 16-Jährige in die aktive Truppe. "Ich war von Anfang an mit großer Begeisterung dabei. Diese Begeisterung gebe ich nun als Jugendwartin an die Mädchen und Jungen weiter", sagt Linda Wienold. Sie erzählt, dass es Spaß macht, den Kindern und Jugendlichen Wissen rund um den Brandschutz sowie den Umgang mit der Technik zu vermitteln. Die Teilnahme an Wettkämpfen wecke Ehrgeiz und gebe Selbstvertrauen, sagt sie. Die junge Frau hat das Amt von Andy Heilmann übernommen, der dieses Jahr zur Jahreshauptversammlung zum stellvertretenden Leiter der Schlunziger Wehr gewählt worden ist. (vim)

Die Organisten Wolfgang Kramer, Konrad Sauer und Matthias Müller haben für 53, 50 und 41 Jahre ehrenamtlichen Dienst an der Orgel die Johann-Leisentrit-Medaille des Cäcilienverbandes des Bistums Dresden-Meißen verliehen bekommen. Die Ehrung fand am Sonntag am Ende des Festgottesdienstes anlässlich des silbernen Jubiläums des Zwickauer Klosters der Hünfelder Oblaten statt. Die Auszeichnung nahm im Auftrag des Präses des Verbandes Kirchenmusikdirektor Michael Formella vor. Die Leiterin des Kirchenchores von St. Johann Nepomuk, Almut Rönnecke, erhielt für ihre zehnjährige ehrenamtliche Tätigkeit als Dankeschön einen Blumenstrauß. Bereits am Samstag feierte die Gemeinde das 25-jährige Bestehen des Klosters mit musikalischem Gotteslob und einem Pfarrfest. Zur Feier gab es auch ein Wiedersehen mit Ehemaligen. Pater Hans-Joachim Lüning kam als einer der Ersten 1991 als Pfarrer der Pfarrei Maria Friedenskönigin Kirchberg und ab 1993 bis 1999 von St. Johann Nepomuk ins Zwickauer Kloster. (fp)