Lese-Café und Spielecke: JVA wird familienfreundlicher

Für Kinder und Partner soll der Besuch im neuen Gefängnis erträglicher ausfallen. Auch Selbstmorden wird vorgebeugt.

Von Frank Dörfelt

erschienen am 02.02.2017



Zwickau. Der Neubau der Justizvollzugsanstalt (JVA) im Zwickauer Stadtteil Marienthal soll den Insassen mehr Möglichkeiten für die Freizeitgestaltung bieten, aber auch Verbesserungen für Besucher mit sich bringen. Das geht aus der Antwort von Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) auf eine Anfrage der Landtagsabgeordneten Katja Meier (Bündnis 90/Grüne) hervor.

Die Haftanstalt, die 2020 in Betrieb gehen soll, soll Besuchern den bisherigen "Charme" eines Knasts ersparen und stattdessen familienfreundlicher werden. Dazu sind sechs "familienorientierte Besuchsräume mit Spielecken" sowie vier familien- und ehefreundliche Räume mit WC, Dusche, Küchenzeile sowie Sitz- und Schlafgelegenheiten geplant.

Besonderen Wert legen die Verantwortlichen offenbar auf die Verhinderung von Selbstmorden. Vier spezielle Präventionsräume für suizidgefährdete Häftlinge und zwei gesonderte Hafträume ohne gefährdende Gegenstände sollen zur Verfügung stehen. Außerdem sind 20 Gemeinschaftsräume für je zwei Gefangene sowie 24 Einzelzellen mit Verbindungstür zur Nachbarzelle geplant. Das soll die Kommunikation fördern. Zudem bekommt nicht nur jedes der sechs Hafthäuser ein Sportfeld sowie einen Fitness- und Kraftraum, sondern die gesamte JVA zusätzlich eine Sporthalle, ein Fußballfeld sowie zwei Ballsportfelder.

Für die gezielte Freizeitgestaltung werden eine Bibliothek, ein Lese-Café und ein Mehrzweckraum mit Bühne eingerichtet. Der Neubau soll auch die Trennung von Gefangenen möglich machen. Unter anderem sollen diejenigen, die erstmals in Haft sitzen, von hafterfahrenen Insassen getrennt werden können. Auch der Wohngruppenvollzug wird ermöglicht.

Bis zu 70 Prozent der Insassen sollen zudem die Chance auf einen Arbeitsplatz bekommen, heißt es in dem Schreiben von Gemkow. Dazu werde es auf dem JVA-Gelände eine Gärtnerei mit Kleintierhaltung, eine Küche mit Konditorei, einen Kfz-Pflegestützpunkt sowie eine Hauswerkstatt geben. Etwa 50 Arbeitsplätze sollen in den Eigenbetrieben geschaffen werden. Weitere Jobs stehen im offenen Vollzug in Firmen der Region zur Verfügung. In der JVA sollen rund 220 Untersuchungsgefangene und rund 600 Strafgefangene, davon 90 im offenen Vollzug, untergebracht werden. Eine suchttherapeutische Behandlung wird es hingegen nicht geben. Nach der Schließung der JVA Zeithain werden die Suchttherapieplätze in der Haftanstalt Torgau konzentriert.