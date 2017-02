Lichentanner müssen nochmal zur Urne

erschienen am 05.02.2017



Lichtentanne. Die Bürgermeisterwahl in Lichtentanne hat am Sonntagabend keinen Sieger gesehen. Am 5. März soll es einen zweiten Wahlgang geben, bei dem die einfache Mehrheit reicht. Im ersten Wahlgang hätte es nur einen Sieger gegeben, wenn einer der drei Kandidaten auf mehr als 50 Prozent aller Stimmen kommt. Die Wahlbeteiligung lag bei 61 Prozent. Die meisten Stimmen erhielt der unabhängige Kandidat Tino Obst (36,6 Prozent), gefolgt von Frank Herwig (34,8), der für die SPD-Liste antrat, und Alexander Keßler (CDU), der 28,1 Prozent der Stimmen erhielt. (sth)