Lichterfest: Mehr Platz für Romantik

erschienen am 22.05.2017



Zwickau. Die Veranstalter des Romantischen Lichterfestes am 9. Juni im Schwanenteichpark Zwickau setzen in diesem Jahr noch einen drauf. Oder auch zwei: Kulturamtsleiter Michael Löffler teilte am Montag mit, dass in diesem Jahr gleich an sechs Standorten rund um den Teich musiziert wird - die Wiese am 133er Regimentsdenkmal kommt hinzu.

Außerdem habe man aus den Kritiken nach der vorherigen Auflage gelernt und ein größeres Cateringangebot bestellt. Vor zwei Jahren gab es viele Beschwerden, weil die Besucher zu lange nach Speisen und Getränken anstehen mussten. Wer das umgehen möchte, ist ausdrücklich dazu eingeladen, einen Picknickkorb mitzubringen. (sth)