Lkw in Flammen

erschienen am 14.06.2017



Mülsen. Ein Laster ist am Mittwoch zur Stangendorfer Straße in Mülsen in Brand geraten. Das Führerhaus des Fahrzeugs, das Grünschnitt geladen hatte, brannte aus. Der Fahrer konnte sich retten. Die Feuerwehr rückte mit sechs Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften aus. Zur Brandursache ermittelt die Polizei. (nikm)