LÃ¼ckenschluss: Letzte Frist lÃ¤uft ab

Lückenschluss: Letzte Frist läuft ab

Nach wie vor hält der Investor daran fest, an der Marienstraße ein Wohn- und Geschäftshaus zu bauen. Doch die Zeit sitzt ihm im Nacken.

Von Uta Pasler

erschienen am 17.09.2016



Zwickau. Nguyen Hoang hält nach wie vor an seinen Plänen fest, ein Wohn- und Geschäftshaus auf einem Großteil der freien Fläche an der Marienstraße zu errichten. Lieber gestern als heute würde er beginnen, versicherte der Geschäftsmann gestern. Doch noch fehlt ihm die Baugenehmigung.

Nach Aussagen der Stadtverwaltung wurde noch keine erteilt, weil in manchen Dingen Nachbesserungen nötig waren. Unter anderem aus Denkmalschutzgründen mussten die Unterlagen mehrmals überarbeitet werden, sagte Rathaussprecherin Heike Reinke. Der Bauantrag wird gegenwärtig vom Bauordnungsamt bearbeitet. Jüngster Kritikpunkt war die Feuerwehrzufahrt. Nguyen Hoang hofft, jetzt auch diesen ausgeräumt zu haben.

Auf rund 500 Quadratmetern will der seit fast 30 Jahren in Westsachsen beheimatete Vietnamese bauen. Es handelt sich um das Areal zwischen dem Rosengässchen und dem Bauzaun, der die beiden Parkplätze voneinander trennt. Die übrige Fläche, die Parkplatz und Zufahrt für Lieferanten bleiben soll, gehört ihm nicht.

Nguyen Hoang ist davon abgerückt, auf seiner Fläche vier Etagen hochzuziehen. Er beschränkt sich auf drei. Auch die Idee, dort ein Kochstudio einzurichten, verfolgt er erst wieder, wenn der Bau beginnt. Der Plan ist, Spezialköche nach Zwickau zu holen, die beim Kochen einen Schwerpunkt auf gesunde Ernährung legen. Jetzt gehe es erst einmal darum, überhaupt loslegen zu können. "Seit vier Jahren will ichbauen. Die Finanzierung steht schon lange, der Kredit ist bewilligt. Bisher sind mir aber nur Kosten entstanden." Freilich nimmt er mit dem Parkplatz, der immer gut besucht ist, auch Geld ein. Dem Vorwurf, dass ihm dieses Geschäft womöglich lieber ist als ein Neubau, hatte er schon im Vorjahr widersprochen. Er bekomme Auflagen, ändere daraufhin die Pläne, die Nachbarn müssen gefragt werden, all das dauert, sagte Nguyen Hoang.

Einer der Nachbarn sind die Arcaden mit Manager Jens Preißler. "Ich fänd's gut, wenn dort gebaut wird", sagte er. Zwar könne er auch mit der Nutzung als Parkplatz leben, denn der Parkraum in der Innenstadt sei endlich. "Aber eine Bebauung mit einzelhändlerischer Nutzung, die ins Stadtbild passt, ist unser Favorit. Die würde auch die Verbindung zur Hauptstraße aufwerten."

Auch Andreas Saller, Inhaber des Gasthauses "1470", ist Nachbar und würde es begrüßen, wenn dort ein Wohn- und Geschäftshaus hinkäme. "Das kann zur Belebung der Innenstadt beitragen. Mehr Wohn- und Gewerberaum tut uns gut an dieser Stelle." Jahrelang hatte die Stadtverwaltung versucht, das Grundstück an den Mann zu bringen. Im November 2010 bot Nguyen Hoang 179.000 Euro. Anfang 2012 wurde der Kaufvertrag abgeschlossen. Daran geknüpft war eine Forderung, bis 1. Juli 2015 mit dem Bau zu beginnen. Sonst drohten Rückabwicklung und Vertragsstrafe. Heike Reinke zufolge ist die im Notarvertrag vereinbarte Investitionsverpflichtung noch einmal bis 31. Dezember 2016 verlängert worden. Die Stadträte sind informiert. (mit nkd)