Luxusleben dank Trabi-Klau: Hobbyhistoriker finden Kurioses

Das "Team Sachsenring" sucht Geschichten rund um Leben und Wirken der Zwickauer Automobilbauer zu DDR-Zeiten. Dabei hat es schon allerhand Spannendes entdeckt.

Von Frank Dörfelt

erschienen am 12.10.2016



Zwickau. 14 Jahre Wartezeit auf einen Trabi. Kein Wunder, dass einige DDR-Bürger irgendwann mit krimineller Idee versuchten, an das begehrte Auto zu gelangen. Ein Zwickauer Sachsenringwerker machte daraus gar eine Geschäftsidee, bei der in kurzer Zeit gleich 25 Plastebomber verschwanden. Sein Trick: Er montierte an ein nagelneues Fahrzeug das Nummernschild seines eigenen Trabis und fuhr damit beim Schichtwechsel vom Werksgelände. Aufgeflogen ist der Diebstahl, weil er sich mit den Einnahmen ein Luxusleben mit Exquisit-Textilien und Lebensmitteln aus Delikat- Geschäften leistete. Das Ergebnis waren acht Jahre Haft.

Das ist eine von vielen Geschichten, die das "Team Sachsenring" gegenwärtig im Auftrag der Sächsischen Aufbau- und Qualifizierungsgesellschaft (SAQ) recherchiert. Im kommenden Jahr sollen die Geschichten in einer Wanderausstellung in Bild und Text zu sehen sein.

Der Trabi und dessen Herstellung stehen dabei allerdings nicht direkt im Mittelpunkt. Gesucht werden Anekdoten rund um die Automobilbauer. Die inzwischen sieben Mitstreiter des vom Jobcenter geförderten Projekts haben bereits zahlreiche Geschichten zusammengetragen, die heute vielleicht schon wieder in Vergessenheit geraten sind.

So wurden sie unter anderem auf den Betriebskindergarten sowie die Sachsenring-Poliklinik und das Klubhaus aufmerksam. Dabei haben sie auch eine Rarität aufgespürt: Eine Fotodokumentation vom Bau des Wohnheimes an der Leipziger Straße. Fündig wurde das Team unter anderem im Zwickauer Stadtarchiv, dem Staatsarchiv Chemnitz, im Horch-Museum sowie alten Betriebszeitungen und bei zahlreichen Zeitzeugen.

Der frühere Sachsenringwerker Günter Pietzschmann, der die kleine Gruppe leitet, freut sich über die zahlreichen Hinweise, die nach einem ersten Aufruf eingegangen waren. "Wir sind jetzt oft unterwegs und führen Gespräche mit Zeitzeugen", sagt er. "Wir haben dabei auch viel Material einsehen können, das an längst Vergessenes erinnert und uns für die Ausstellung weiterhilft."

Freilich, so weiß auch Günter Pietzschmann, wird es nicht möglich sein, die ganze Geschichte des Werkes zu dokumentieren. Aber die Recherchegruppe konnte einiges an Unterlagen sichern und für die Nachwelt speichern. "Wenn man bedenkt, dass viele Dokumente und Fotos im Besitz älterer Menschen sind, deren Nachkommen damit nichts anfangen können und das vielleicht einfach wegwerfen, dann haben wir schon einiges bewegt", sagt er.

Auch Lisa Thiem ist positiv überrascht. Die 23-Jährige ist von Anfang an dabei, koordiniert Arbeiten und recherchiert weiter im Internet. "Ich hatte bisher ja kaum etwas mit dem VEB Sachsenring zu tun. Aber jetzt sehe ich, dass der Betrieb mehr war als nur die Trabi-Produktion." Nun hofft sie, dass die späteren Besucher der Ausstellung das genauso sehen.

Besonders interessant waren für die Rechercheure die erhaltenen Brigadetagebücher, die damals jede Brigade zu führen hatte. Darin wurden die Erfolge der Autobauer festgehalten. Um irgendwann einmal Kollektiv der sozialistischen Arbeit zu werden, gingen die Brigaden eine Reihe von Verpflichtungen ein. Darin dokumentierten sie nicht nur die "Entwicklung einer hohen Arbeitskultur" und die "Förderung der Freundschaft zur Sowjetunion", sondern auch regelmäßiges Sporttreiben und die Kontakte zu einer Patenklasse. Insgesamt gab es in Zwickau drei Patenschulen, aus denen die Klassen den Brigaden zugeordnet waren. Die Brigadebücher sind voll mit Dankesschreiben und -zeichnungen der jungen Pioniere.

Spätestens Ende des Jahres soll die Ausstellung fertig und auf einer Reihe von Tafeln zu sehen sein.

Für die Ausstellung werden noch Zeitzeugen und Dokumente gesucht, ebenso weitere Ausstellungsorte. E-Mail-Kontakt:

team.sachsenring@saq.de