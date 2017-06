Malta-Masche: Reichsbürgerin vor Gericht

erschienen am 12.06.2017



Zwickau. Die Verhandlung gegen eine bekannte Reichsbürgerin ist am Montag vor dem Amtsgericht Zwickau nach dem Verlesen der Anklageschrift auf Juli vertagt worden. Der Rechtsanwalt der Angeschuldigten hatte behauptet, er habe vorab keine Einsicht in die vollständige Akte nehmen können. Das soll er nun bis 25. Juli nachholen. Zuvor war er mit zwei Anträgen gescheitert, das Verfahren einzustellen oder auszusetzen.

Der 63 Jahre alten Zwickauerin, die sich selbst nicht als Reichsbürgerin, sondern als Selbstverwalterin sieht, wird Nötigung vorgeworfen. Mit der sogenannten Malta-Masche soll sie Millionenforderungen gegen zwei Gerichtsvollzieherinnen gerichtet haben, um die beiden einzuschüchtern. Insgesamt soll die Reichsbürgerin 190 Millionen Euro von ihnen gefordert haben. (ael)