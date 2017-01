Mann versucht Jugendliche zu küssen

erschienen am 02.01.2017



Zwickau. Die Polizei hat am Samstagabend einen 55-Jährigen Mann dingfest gemacht, der in einer Straßenbahn am Neumarkt versucht haben soll, eine Jugendliche zu küssen. Sie stieß den Mann lybischer Herkunft von sich und wendete sich mit Freunden an die Polizei. Die Suche der Beamten nach dem Tatverdächtigen war erfolgreich. Er konnte unweit des Dr.-Friedrichs-Rings identifiziert werden. Gegen ihn erging eine Anzeige wegen sexueller Belästigung. (fp)