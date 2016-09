Mann vor Lokal in Zwickau mit Messer verletzt

erschienen am 14.09.2016



Zwickau. Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Dienstagabend in Zwickau ist einer der Beteiligten schwer verletzt worden. Laut Polizei waren ein 32-jähriger Pakistani und ein 34-jähriger Inder vor einem Lokal in der Römerstraße in Streit geraten, wobei der 32-Jährige dem 34-Jährigen mit einem Messer am Bauch Schnittwunden zufügte.

Der Geschädigte wurde nicht lebensbedrohlich verletzt, musste aber im Krankenhaus aufgenommen und behandelt werden. Zum Tathergang ermittelt die Kriminalpolizei. (fp)