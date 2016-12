Mann will ausweichen und verletzt Mädchen

erschienen am 22.12.2016



Zwickau (dpa/sn) - Ein junger Autofahrer eines VW hat bei einem Ausweichmanöver ein Mädchen verletzt. Der 21-Jährige fuhr in Zwickau am Mittwochnachmittag auf einen Kreisverkehr zu, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Wegen eines Rückstaus musste er stark bremsen, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Als dies nicht reichte, lenkte er nach links auf die Gegenspur. Dort stieß er mit einem Daewoo zusammen. Dessen Insassen, eine 34 Jahre alte Fahrerin und das 13-jährige Mädchen, wurden leicht verletzt.