Marie und Paul beliebteste Vornamen in Zwickau

erschienen am 02.01.2017



Zwickau. Die Vornamen Marie und Paul sind im Jahr 2016 die Favoriten in Zwickau gewesen. Wie das Bürgeramt am Montag mitteilte, wurde der Name Marie 15 Mal vergeben, Paul 12 Mal. Bei den Mädchen liegt Mia (12) auf dem zweiten Platz, Emma (11) folgt auf Rang drei. Sophie (9), Hanna, Lena, Leonie (je 8), Lotta (7) und Maria (6) gehören ebenso zu den häufiger gewählten Vornamen.

Bei den Jungen entschieden sich die Eltern neben Paul besonders häufig für Jonas (9) und Ben (8), außerdem für Alexander, Karl, Maximilian, Michael, Oskar, Richard, Theo (je 7). Das Standesamt in Zwickau beurkundete 2016 insgesamt 684 Geburten. 2015 waren 690 beurkundete Geburten registriert worden, 2014 lag die Zahl bei 698 und 2013 bei 655. (nd)