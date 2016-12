Matthias Reim feiert mit "Zwickauer Familie"

2500 Fans bejubeln den Sänger auf seiner Phoenix-Tour in der Stadthalle. Für ihn fühlt es sich an, als würde er nach Hause kommen.

Von Ludmila Thiele

erschienen am 31.12.2016



Zwickau. Wie oft er schon in Zwickau war, kann Matthias Reim beim besten Willen nicht mehr so genau sagen. Was er aber ganz genau weiß, ist, dass es sich für ihn jedes Mal anfühlt, wie nach Hause zu kommen, weil er hier "seine Zwickauer Familie", also besonders treue Fans, hat. "Matthias, du hast die geilsten Fans", sagt Mitch Keller, Neuzugang in Reims Backgroundchor, der sein unter anderem aus dem Fernsehen bekanntes Lied "Zuhause" als Solo zum Besten gab und vom Publikum genauso euphorisch gefeiert wurde wie Reim.

Mit dem Titel "Du bist alles was ich will", den Matthias Reim am Ende in "Ihr seid alles was ich will" umdichtete, begann am Donnerstagabend in der Zwickauer Stadthalle sein zweistündiges Konzert. Ans Publikum gerichtet, sagte er: "Sorry für das letzte Jahr, ich glaube, ich hab's vergeigt. Danke, dass Ihr ein Jahr gewartet habt und dass Ihr gekommen seid." Von seiner Herzmuskelentzündung, die ihn im vergangen Jahr zur Pause zwang, sprach er nicht. 2016 sei das Jahr, in dem besonders viele seiner Idole gegangen sind, sagte Reim und stimmte sein Lied "Im Himmel geht es weiter" an.

Wie ein Phönix aus der Asche, so erschien Reim nach einem Jahr Abwesenheit vor seinem Zwickauer Publikum, voller Vitalität und Spiellust erzählte er mit seinen Liedern Geschichten aus seinem Leben - so wie in "Mein Leben ist Rock 'n' Roll", das er mit seiner weißen Gitarre anstimmte, die er "neulich zur Konfirmation" bekommen habe, aber auch in "Stoppschild" und in "Das Lied", das er für seine Freundin geschrieben hatte.

Reims Tour namensgebende CD "Phoenix" erschien Mitte April dieses Jahres, die meisten Fans im Saal kannten jedes Wort der Lieder auswendig. Alles mitsingen konnten auch die Zwickauerin Sophie Tuppatsch und ihre fünf Freundinnen und Arbeitskolleginnen, die zusammen das Reim-Konzert genossen haben. Die zu Hause gelassenen Männer durften sie vom Konzert abholen. "Wir haben uns schon ewig auf das Konzert gefreut, weil wir schon seit vielen Jahren seine Musik und seine Texte lieben. Das neue Album ist ein absoluter Hammer, läuft im Auto rauf und runter. Und das Konzert selbst ist klasse, man kann dabei sowohl abfeiern und abtanzen als auch ganz still lauschen", sagte Sophie Tuppatsch. Der Sänger selbst, der mit seiner Band einige Titel unplugged präsentierte, sagte: "Ich liebe diese ruhigen Songs, die Geschichten erzählen, aber genauso liebe ich laute, die zum Mitsingen sind." Genau die bekam das Publikum vor allem im zweiten Teil des Konzertes präsentiert. "Unverwundbar" und "Ich bin doch sowieso für dich das Letzte" sind und bleiben die Songs, die die jungen Männer mit unerschütterlicher Inbrunst mitsingen, mit zum Himmel gestreckten Armen und Augen voller Sehnsucht - auch in der Stadthalle. Zu den ersten Klängen von "Verdammt ich lieb dich" kam schließlich die Frage: "Könnt Ihr es noch hören?" Was folgte war ein ohrenbetäubendes Jaaaaa der 2500 Fans in Zwickau.