Mehrere Gegenstände aus Fenster geworfen

erschienen am 22.04.2017



Zwickau. Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern sind am Freitagabend in einem Wohnhaus an der Werdauer Straße in Zwickau mehrerer Gegenstände aus dem Fenster der Wohnung geflogen. Nach Polizeiangaben ist Porzellan und diverser Hausrat aus dem Fenster geworfen worden und verteilte sich auf den Fahrstreifen. Um eine Gefährdung für Fußgänger- und Fahrverkehr auszuschließen, wurde die Werdauer Straße zwischen Jogichesstraße und Fröbelstraße kurzzeitig gesperrt. Die Feuerwehr musste anrücken, um die Fahrbahn zu räumen.

Hinweise zu der Tat nimmt das Polizeirevier Zwickau unter der Telefonnummer 037544580 entgegen. (fp)