Messerattacken in FlÃ¼chtlingsheimen in Zwickau und Glauchau

Messerattacken in Flüchtlingsheimen in Zwickau und Glauchau

erschienen am 21.09.2016



Zwickau/Glauchau. In den Asylunterkünften in Zwickau und Glauchau ist es am Dienstagabend jeweils zu einer Auseinandersetzung gekommen. In dem Flüchtlingsheim auf der Kopernikusstraße in Zwickau gerieten gegen 23.25 Uhr ein 23-jähriger Tunesier und weitere Heimbewohner aneinander, teilte die Polizei mit. Der 23-Jährige hatte nach einem verbalen Streit versucht, Mitbewohner mit einem Messer zu verletzen. Das Sicherheitspersonals konnte ihn davon abhalten. Ein Flüchtling wurde bei dem Gerangel an der Hand leicht verletzt.

Der stark alkoholisierte und äußerst aggressive Tatverdächtige wurde anschließend in Gewahrsam genommen. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Polizisten ein Handy, welches aus einer Raubstraftat vom 16. September stammt. Hierbei wurde einem 66-Jährigen auf der Crimmitschauer Straße das Mobiltelefon nach einem kurzen Wortwechsel sowie Handgemenge entrissen.

In der Asylunterkunft auf der Rudolf-Breitscheid-Straße in Glauchau kam es gegen 22.30 Uhr ebenfalls zu einem Streit zwischen zwei irakischen Heimbewohnern. Ein 35-Jähriger hatte einen 25-Jährigen mit einem Messer bedroht sowie die Zimmertür des Geschädigten und einen Feuerlöscher beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Polizisten konnten den Konflikt vor Ort entschärfen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 150 Euro. Die Ermittlungen zu den Vorfällen dauern an. (fp)