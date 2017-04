Mieter einer Wohnung bei Brand in Zwickau verletzt

erschienen am 11.04.2017



Zwickau (dpa/sn) - Beim Brand einer Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in Zwickau ist in der Nacht zum Dienstag ein Mann verletzt worden. Der 27 Jahre alte Mieter der Wohnung sei von der Feuerwehr gerettet worden, teilte die Polizei mit. Er sei mit Brandverletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Die anderen vier Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.