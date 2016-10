Militärflieger über Westsachsen gesichtet

erschienen am 21.10.2016



Zwickau. Ein Grummeln in der Luft hat es verraten: Am Donnerstagabend waren Militärflugzeuge am westsächsischen Himmel unterwegs. Zahlreiche "Freie Presse"-Leser haben sich über die Geräusche gewundert.

Hauptmann Maik Bugenhagen, Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr, bestätigte am Freitag die Militäraktion. Demnach war der Tanker "COBO31", ein Airbus A310, über der Region unterwegs, um in einer Flughöhe von rund 8840 Metern (29.000 Fuß) acht Eurofighter zu betanken. Einsatzzeit: 18.17 Uhr bis 20.31 Uhr. Über Westsachsen befindet sich die sogenannte Tanker-Route "Saxon Anchor". (nd)