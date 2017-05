Minderjährige dürfen in Zwickau testweise wählen

erschienen am 18.05.2017



Zwickau. Anlässlich der Bundestagswahl soll es im September in Zwickau eine Test-Wahl der Unter-18-Jährigen geben. Dafür baut ein Team des Vereins "Alter Gasometer" am 15. September eine große Wahlkabine auf dem Schumann-Platz auf. Zentrale Frage der Aktion: "Was wählt die Jugend unter 18, die eigentlich noch nicht wählen darf?", erklärte Projektkoordinator Matthias Bley. Nach dem Votum sollen die Ergebnisse ausgezählt und bei einem Spezial-"Späti" verkündet werden. Darüber hinaus organisiert der Verein sieben weitere Aktionen zur Bundestagswahl, darunter ein Kneipenquiz, ein Forum mit den Spitzenkandidaten der Parteien sowie ein Politik-Slam. Zudem dient der Gasometer am 24. September erstmals als offizielles Wahllokal der Stadt Zwickau. (nd)