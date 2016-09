Mit Fischerfest beginnt die Karpfensaison

erschienen am 06.09.2016



Cunersdorf. Mit dem traditionellen Fischerfest im Kirchberger Ortsteil Cunersdorf (Landkreis Zwickau) wird am Samstag die sächsische Karpfensaison eröffnet. Zu der Veranstaltung wird auch der sächsische Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt (CDU) erwartet. Die Gäste können nicht nur ab 10.30 Uhr das Abfischen beobachten, sondern sich auch an Fischspezialitäten laben. Auf die Kinder wartet ein Fischstreichelzoo. Die Firma Fischzucht Schröder, die das Fest ausrichtet, bewirtschaftet Teiche mit einer Fläche von 40 Hektar. Corina Rockstroh führt das Familienunternehmen in der vierten Generation.