"Mo und die Arier": Viel Beifall für Mut gegen Rassismus

erschienen am 24.04.2017



Zwickau. Moderatorin und Filmemacherin Mo Asumang hat am Montag von Peter-Breuer-Gymnasiasten viel Applaus für ihren Mut bekommen, mit Nazis und Rassisten ins Gespräch zu kommen. Sie las in der Aula der Schule aus ihrem Buch "Mo und die Arier" und zeigte Szenen aus ihrem Film "Die Arier". Die 53-jährige Afrodeutsche gestand, dass sie anfangs durchaus große Angst hatte. Mittlerweile sei es allerdings schon fast ein Zwang für sie, zu einem Nazi, wenn sie ihn erkennt, hinzugehen und mit ihm zu reden. Den meisten sei das hochgradig unangenehm.

Die Lesung war Auftakt für die Tage der Demokratie und Toleranz, die bis 8. Mai in Zwickau mit einer Vielzahl von Veranstaltungen aufwarten. (upa)